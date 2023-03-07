42 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану», «Торонто» проиграл «Денверу»

в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграласо счетом 147:143 (38:39, 40:40, 36:35, 33:29).

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, набравший 42 очка. В активе защитника Джеймса Хардена дабл-дабл из 14 баллов и 20 передач.

У «Индианы» дабл-даблом отметился Тайриз Халибертон (39 очков и 16 передач).

Также «Денвер» на домашнем стадионе обыграл «Торонто» — 118:113 (29:34, 29:27, 25:27, 35:25). Для команды эта победа стала уже четвертой подряд в регулярном чемпионате.

Самый результативный игрок матча — канадский защитник Джамал Мюррэй, набравший 24 очка.

«Денвер» лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» занимает девятое место на «Востоке».

Другие результаты игрового дня:

«Детройт» — «Портленд» — 104:110 (18:31, 33:28, 23:30, 30:21)

«Кливленд» — «Бостон» — 118:114 OT (26:33, 30:35, 22:24, 31:17, 9:5)

«Майами» — «Атланта» — 130:128 (30:43, 33:25, 29:28, 38:32)

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 123:108 (29:32, 30:27, 38:20, 26:29)