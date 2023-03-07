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    42 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану», «Торонто» проиграл «Денверу»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Индиана Пэйсерс Сакраменто Кингз Майами Хит Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Бостон Селтикс Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Портленд Трэйл Блэйзерс Детройт Пистонс
    «Филадельфия» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Индиану» со счетом 147:143 (38:39, 40:40, 36:35, 33:29).

    Джоэл Эмбиид
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    Джоэл Эмбиид

    Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, набравший 42 очка. В активе защитника Джеймса Хардена дабл-дабл из 14 баллов и 20 передач.

    У «Индианы» дабл-даблом отметился Тайриз Халибертон (39 очков и 16 передач).

    Также «Денвер» на домашнем стадионе обыграл «Торонто» — 118:113 (29:34, 29:27, 25:27, 35:25). Для команды эта победа стала уже четвертой подряд в регулярном чемпионате.

    Самый результативный игрок матча — канадский защитник Джамал Мюррэй, набравший 24 очка.

    «Денвер» лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» занимает девятое место на «Востоке».

    Другие результаты игрового дня:

    «Детройт» — «Портленд» — 104:110 (18:31, 33:28, 23:30, 30:21)
    «Кливленд» — «Бостон» — 118:114 OT (26:33, 30:35, 22:24, 31:17, 9:5)
    «Майами» — «Атланта» — 130:128 (30:43, 33:25, 29:28, 38:32)
    «Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 123:108 (29:32, 30:27, 38:20, 26:29)

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