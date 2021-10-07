Паскуаль: Мы были неэффективны в матче с «Жальгирисом» — это единственная проблема

Главный тренер БК «Зенит»поделился впечатлениями от победы в матче Евролиги с(70:64).

«Мы хорошо играли в нападении на протяжении всего матча, лишь в последней части игры мы были не так сообразительны, были немного статичны.

Мы закончили встречу с 18 передачами, 9 потерями, 10 перехватами. Эти цифры превосходны для такой команды, как наша.

Однако мы были неэффективны — это единственная проблема. Во втором тайме мы не были эффективны под кольцом, но это баскетбол. Мы серьезно играли в защите, поэтому выиграли.

Мы стараемся хорошо играть как в защите, так и в нападении. Стоит отметить, что в Казани мы плохо сыграли в нападении. Сегодня мы играли намного лучше, но неэффективно, не знаю почему.

Думаю, мы заслужили набрать на 10 очков больше. Если команда хочет играть как команда, необходимо всем вместе играть в защите, и это то, что мы сделали сегодня.

Хочу поздравить клуб и болельщиков. Это, наверное, самый красивый стадион в турнире с одной из лучших атмосфер», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».