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    Паскуаль: Мы были неэффективны в матче с «Жальгирисом» — это единственная проблема

    Баскетбол Зенит Евролига Жальгирис
    Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями от победы в матче Евролиги с «Жальгирисом» (70:64).

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Мы хорошо играли в нападении на протяжении всего матча, лишь в последней части игры мы были не так сообразительны, были немного статичны.

    Мы закончили встречу с 18 передачами, 9 потерями, 10 перехватами. Эти цифры превосходны для такой команды, как наша.

    Однако мы были неэффективны — это единственная проблема. Во втором тайме мы не были эффективны под кольцом, но это баскетбол. Мы серьезно играли в защите, поэтому выиграли.

    Мы стараемся хорошо играть как в защите, так и в нападении. Стоит отметить, что в Казани мы плохо сыграли в нападении. Сегодня мы играли намного лучше, но неэффективно, не знаю почему.

    Думаю, мы заслужили набрать на 10 очков больше. Если команда хочет играть как команда, необходимо всем вместе играть в защите, и это то, что мы сделали сегодня.

    Хочу поздравить клуб и болельщиков. Это, наверное, самый красивый стадион в турнире с одной из лучших атмосфер», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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