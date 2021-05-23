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    Прифтис: Мы провели выдающуюся третью четверть

    Баскетбол УНИКС Локомотив-Кубань Лига ВТБ
    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от победы своей команды в третьем матче 1/2 финала над «Локомотивом-Кубань» (74:70) и выхода в финальную серию Лиги ВТБ.

    Димитрис Прифтис
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    Димитрис Прифтис

    «Прекрасный сезон. Хочу поздравить всех игроков, сотрудников за поддержку. Это большое достижение, что мы вышли в финал Единой Лиги ВТБ. Большое спасибо игрокам за их старания.

    Это впечатляюще, что мы завершили серию со счетом 3-0. Конечно, у "Локо" были некоторые проблемы, но мы тоже потеряли некоторых игроков.

    Сегодня игра плохо началась для нас. Но во второй половине наша защита была такой, какой она должна быть всегда.

    Мы провели выдающуюся третью четверть. В конце у нас было несколько хороших моментов, и мы выиграли», — приводит слова Прифтиса официальный сайт лиги.

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