Форвард ЦСКА стал лучшим игроком Евролиги в апреле

Форвардбыл признан самым ценным игроком апреля в Евролиге.

Московский клуб одержал шесть побед без поражений и вышел в «Финал четырех», обыграв «Фенербахче» (3:0) в четвертьфинале плей-офф.

В трех матчах плей-офф Клайберн набирал 21,0 очка, 5,3 подбора, 2,0 передачи, 1,3 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за игру.

