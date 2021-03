«Нью-Йорк» обыграл «Милуоки», «Нью-Орлеан» победил «Даллас», Зайон набрал 38 очков

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Нью-Йорк» одержал гостевую победу над «Милуоки» со счетом 102:96 (32:25, 25:29, 24:23, 21:19).

Одним из лучших в составе «Нью-Йорка» был Алек Беркс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Ар Джей Барретт собрал коллекцию из 21 очка, 7 подборов и 7 передач.

У гостей выделялись Танасис Адетокумбо (23 очка + 10 подборов) и Джордан Нвора (21 очко + 10 подборов).

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо пропустил матч из-за травмы колена.

«Нью-Орлеан» выиграл на своей площадке у «Далласа» — 112:103 (35:20, 18:33, 27:25, 32:25).

Форвард хозяев Зайон Уильямсон набрал 38 очков и стал самым результативным в этой игре.

У «Далласа» 24 очка в активе Джейлена Брансона.

Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич не смог сыграть против «Нью-Орлеана» из-за повреждения спины.

Результаты остальных матчей

«Вашингтон» — «Детройт» 106:92 (33:22, 35:19, 11:34, 27:17)

«Миннесота» — «Хьюстон» 107:129 (29:41, 19:33, 30:24, 29:31)

«Сан-Антонио» — «Чикаго» 120:104 (33:20, 32:19, 31:34, 24:31)

«Оклахома-Сити» — «Бостон» 94:111 (25:21, 27:26, 28:29, 14:35)

«Юта» — «Мемфис» 126:110 (39:19, 31:34, 30:29, 26:28)

«Сакраменто» — «Кливленд» 100:98 (31:29, 18:19, 22:26, 29:24)

🚨 Harrison Barnes catches the full court pass and drills the #TissotBuzzerBeater to win it for the @SacramentoKings ! #ThisIsYourTime 🚨 pic.twitter.com/3Yc0YkOc9Z

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия» 122:112 (29:30, 36:30, 32:24, 25:28)

The NBA standings through Saturday night's action!

➡️ Teams ranked 7-10 will participate in the NBA Play-In Tournament after the regular season (May 18-21) to secure the final two spots in the Playoffs for each conference. pic.twitter.com/AdoIYte5pP