Фридзон: В России еще не пришли к тому, чтобы телевидение платило клубам

Защитник «Зенита»оценил уровень развития Единой лиги ВТБ.

«Насчет Единой лиги я говорю каждый год: интенсивное развитие с большим акцентом на зрителей, клубы и их предпочтения.

Можно просто посмотреть на шоу, которое делает Лига, на количество болельщиков на трибунах. Каждый матч — это своего рода праздник, которого ждут люди.

Не замечали, сколько времени требуется, чтобы все билеты на матч всех звезд Единой лиги ВТБ оказались раскуплены?

Есть небольшой недостаток в трансляциях, но в России еще не пришли к тому, чтобы телевидение платило клубам.

Хотя это бы сыграло большую роль для повышения "баскетбольной узнаваемости" в стране, да и людей на матчах стало бы больше, как и общий интерес населения к этому виду спорта.

Надеюсь, что в новом году все будет еще интереснее», — сказал Фридзон пресс-службе «Зенита». 0