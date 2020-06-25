ЦСКА продлил контракт с американским защитником

на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с американским защитником

Соглашение 27-летнего баскетболиста пролонгировано до лета 2021 года.

Дэрран Хиллиард остается в ЦСКА!

Следующий контракт защитника @DHilliard6X действует до лета 2021-го.#CSKAbasket pic.twitter.com/VrknDnKa7J — CSKA Moscow (@cskabasket) June 25, 2020

В прошедшем сезоне 27-летний баскетболист провел 15 матчей в Единой лиге ВТБ, зарабатывая в среднем по 11,9 очка, 2,7 подбора и 1,9 передачи за игру, а также 27 встреч в Евролиге со средними показателями 10,6 очка, 2,4 подбора и 1,2 передачи.

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