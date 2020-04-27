Ватутин: Попытки возобновить сезон Евролиги напоминают реанимационные мероприятия

Президент московского ЦСКАзаявил, что попытки Евролиги возобновить сезон-2019/20 напоминают реанимационные мероприятия.

«На данный момент технически сложно представить страну, которая может принять 18 команд, дать им тренировочное время, отели, возможность прилететь в эту страну, пересечь границу, как-то передвигаться, контактировать и так далее.

В общем, вопросов намного больше, чем ответов, и пока все это напоминает реанимационные мероприятия.

Мне представляется более важным подготовиться к будущему сезону, чем спасать этот.

Пандемия куда-то пришла раньше, куда-то позже, соответственно, изоляция и лимиты на передвижение вводились в разные сроки.

Я не исключаю, что к 24 мая, дате принятия решения Евролигой, уровень ограничений в разных странах будет совершенно разным, и, например, три российских клуба просто не получат разрешение пересечь границы РФ», — передает слова Ватутина ТАСС.

Евролига приостановила сезон 12 марта в связи с пандемией коронавируса.

Руководство лиги рассчитывает возобновить сезон, доиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата, а также провести плей-офф и «Финал четырех». 0