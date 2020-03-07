Куртинайтис: «Химки» сделали большой шаг в направлении плей-офф Евролиги

Главный тренер «Химок»подвел итоги матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с(82:68).

«Отличная и очень важная победа. Если посмотреть в турнирную таблицу, можно увидеть, что многие команды близки к зоне плей-офф, и мы сделали большой шаг в этом направлении.

Впереди еще много матчей. Сегодня же все игроки дали максимум энергии и приложили максимум усилий.

Количество пропущенных очков говорит о том, что мы хорошо защищались и проделали отличную работу», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба подмосковного клуба.

После этой игры «Химки» занимают седьмое место и в следующем туре 13 марта сыграют дома с «Баварией». 0