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    Куртинайтис: «Химки» сделали большой шаг в направлении плей-офф Евролиги

    Баскетбол Химки Фенербахче Евролига
    Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (82:68).

    Римас Куртинайтис
    Римас Куртинайтис

    «Отличная и очень важная победа. Если посмотреть в турнирную таблицу, можно увидеть, что многие команды близки к зоне плей-офф, и мы сделали большой шаг в этом направлении.

    Впереди еще много матчей. Сегодня же все игроки дали максимум энергии и приложили максимум усилий.

    Количество пропущенных очков говорит о том, что мы хорошо защищались и проделали отличную работу», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба подмосковного клуба.

    После этой игры «Химки» занимают седьмое место и в следующем туре 13 марта сыграют дома с «Баварией». 0

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