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    Йокич принес победу «Денверу», «Хьюстон» одолел «Атланту»

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    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» принимал «Денвер». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счетом 107:106 (27:32, 29:27, 30:30, 21:17).

    Никола Йокич
    Никола Йокич

    В составе победителей самым результативным стал Никола Йокич, набравший 33 очка. Джерами Грант записал на свой счёт 15 очков.

    Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 передач.

    «Даллас» потерпел второе поражение за последние три игры. «Денвер» в свою очередь одержал вторую победу подряд.

    Обзор матча

    В другом поединке дня «Атланта» принимала «Хьюстон» и уступила со счетом 115:122 (29:45, 33:32, 23:22, 30:23).

    В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 41 очка, 10 подборов и 10 передач.

    За «Атланту» трипл-дабл оформил Трей Янг (42 очка, 13 подборов и 10 передач). По дабл-даблу в свой актив записали Джон Коллинс (17 очков и 14 подборов) и Алексей Лень (14 очков и 10 подборов).

    «Атланта» потерпела второе поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу кряду.

    Обзор матча

    Другие результаты дня:

    «Голден Стэйт» — «Милуоки» — 98:107 (19:19, 20:28, 33:34, 26:26)

    «Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 123:108 (23:21, 25:27, 44:27, 31:33)

    «Юта» — «Нью-Йорк» — 128:104 (39:29, 33:24, 23:16, 33:35)

    «Шарлотт» — «Торонто» — 110:112 ОТ (31:29, 24:31, 26:22, 19:18, 10:12)

    «Бостон» — «Сан-Антонио» — 114:129 (22:34, 25:31, 36:34, 31:30)

    «Индиана» — «Майами» — 108:122 (23:31, 26:31, 23:38, 36:22)

    «Орландо» — «Вашингтон» — 123:89 (32:23, 37:29, 28:20, 26:17) 0

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