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    «Оклахома» обыграла «Торонто», «Хьюстон» проиграл «Нью-Орлеану»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс Сакраменто Кингз Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс
    «Оклахома» на выезде обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 98:97 (22:20, 25:27, 29:33, 22:17).

    «Торонто» — «Оклахома»
    «Торонто» — «Оклахома»

    Самым результативным в составе победителей стал Шай Жильжо-Александер, набравший 32 очка. Крис Пол заработал 25 очков, сделал 11 подборов и 8 передач.

    За «Торонто» по 20 очков набрали Кайл Лаури и Фред Ванвлит, Серж Ибака оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

    «Рэпторс» потерпели третье поражение в четырех матчах, «Тандер» выиграли шестую встречу из семи.

    В другом матче дня «Нью-Орлеан» дома обыграл «Хьюстон» со счетом 127:112 (36:37, 28:27, 22:29, 41:19).

    Лидером по результативности стал разыгрывающий «Пеликанс» Лонзо Болл, оформивший дабл-дабл. На его счету 27 очков, 10 подборов и 8 передач.

    В составе «Нью Орлеана» 4 игрока набрали 25 и более очков — это разыгрывающий Лонзо Болл (27), форвард Брэндон Ингрэм (27), защитник Итуан Мур (25) и разыгрывающий Джру Холидэй (25).

    «Пеликанс» одержал пятую победу подряд, а «Хьюстон» уступил в трех из пяти последних игр.
    Другие результаты:

    «Мемфис» — «Шарлотт» 117:104 (31:20, 25:26, 30:29, 31:29)
    «Денвер» — «Сакраменто» 120:115 (31:32, 31:25, 26:24, 32:34)
    «Лейкерс» — «Даллас» 108:95 (25:19, 29:24, 30:26, 24:26) 0

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