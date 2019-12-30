«Оклахома» обыграла «Торонто», «Хьюстон» проиграл «Нью-Орлеану»

на выезде обыгралав матче регулярного чемпионата НБА со счетом 98:97 (22:20, 25:27, 29:33, 22:17).

Самым результативным в составе победителей стал Шай Жильжо-Александер, набравший 32 очка. Крис Пол заработал 25 очков, сделал 11 подборов и 8 передач.

За «Торонто» по 20 очков набрали Кайл Лаури и Фред Ванвлит, Серж Ибака оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

«Рэпторс» потерпели третье поражение в четырех матчах, «Тандер» выиграли шестую встречу из семи.

В другом матче дня «Нью-Орлеан» дома обыграл «Хьюстон» со счетом 127:112 (36:37, 28:27, 22:29, 41:19).

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Пеликанс» Лонзо Болл, оформивший дабл-дабл. На его счету 27 очков, 10 подборов и 8 передач.

В составе «Нью Орлеана» 4 игрока набрали 25 и более очков — это разыгрывающий Лонзо Болл (27), форвард Брэндон Ингрэм (27), защитник Итуан Мур (25) и разыгрывающий Джру Холидэй (25).

«Пеликанс» одержал пятую победу подряд, а «Хьюстон» уступил в трех из пяти последних игр.

Другие результаты:

«Мемфис» — «Шарлотт» 117:104 (31:20, 25:26, 30:29, 31:29)

«Денвер» — «Сакраменто» 120:115 (31:32, 31:25, 26:24, 32:34)

«Лейкерс» — «Даллас» 108:95 (25:19, 29:24, 30:26, 24:26) 0