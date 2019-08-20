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    «Автодор» подписал американского форварда

    Автодор Лига ВТБ
    «Автодор» на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Элджина Кука.

    Элджин Кук
    Элджин Кук

    Соглашение саратовского клуба с 26-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

    В минувшем сезоне выпускник университета Орегона стал в составе загребской «Цедевиты» обладателем Кубка Хорватии, финалистом чемпионата страны, а также вышел в полуфинал Адриатической лиги и «Топ 16» Еврокубка.

    В Адриатической лиге Кук провел 25 матчей, набирая в среднем 12,2 очка, 5 подборов, 1,3 передачи и перехват за 26,4 минуты. В 16 играх Еврокубка его средняя статистика составила 11,8 очка, 5,1 подбора и 0,8 перехвата за 24,9 минуты.

    Кук стал последним приобретением «Автодора» в летнем межсезонье.

    «С приобретением Кука мы, считаю, более чем успешно завершили селекционную кампанию. Наш новичок талантлив, атлетичен, действует результативно, обладает невероятной агрессией на обеих сторонах площадки и придаст нам необходимую энергию.

    Элджин постоянно прогрессирует и здорово проявил себя на недавнем "The Tournament" в США, где на правах лидера довел свою команду до финала. Признаюсь, мы следим за Куком уже третий год и рады, что наконец удалось заполучить его в состав», — заявил президент клуба Владимир Родионов. 0

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