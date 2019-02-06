«Филадельфия» проиграла «Торонто», «Индиана» разгромила «Лейкерс»

В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБАна домашней площадке проиграла— 107:119 (28:40, 27:32, 27:28, 25:19).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, на счету которого 24 очка. Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил центровой гостей Серж Ибака.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. В активе форварда Бена Симмонса 20 очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает пятое место, «Торонто» — второй там же.

В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана» одолела «Лос-Анджелес Лейкерс» с разгромным счетом 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21).

24 очка в составе победителей набрал Боян Богданович, 22 — у Майлза Тёрнера. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 18 очков, 9 передач и 7 подборов.

«Индиана» — четвертая на Востоке, «Лейкерс» — 10-й на Западе.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Бостон» 96:103 (30:28, 21:31, 28:26, 17:18)

«Шарлотт» — «Клипперс» 115:117 (25:26, 33:27, 34:31, 23:33)

«Нью-Йорк» — «Детройт» 92:105 (28:36, 26:27, 17:15, 21:27)

«Мемфис» — «Миннесота» 108:106 (32:19, 34:35, 19:29, 23:23)

«Оклахома» — «Орландо» 132:122 (31:32, 31:37, 36:23, 34:30) 0