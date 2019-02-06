ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    До конца сезона осталось 13 матчейХарактер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»
  • 08:04
    • «Филадельфия» проиграла «Торонто», «Индиана» разгромила «Лейкерс»
  • 01:46
    • «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
  • 00:34
    • Сноубордист Логинов — чемпион мира в параллельном слаломе
  • 00:17
    • СМИ: Месси сам примет решение по поводу участия в «Эль-Класико»
  • 22:00
    • Дубль Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Филадельфия» проиграла «Торонто», «Индиана» разгромила «Лейкерс»

    НБА Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Мемфис Гриззлиз Нью-Йорк Никс Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Индиана Пэйсерс Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс
    В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия» на домашней площадке проиграла «Торонто» — 107:119 (28:40, 27:32, 27:28, 25:19).

    Джоэл Эмбиид
    Джоэл Эмбиид
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Одним из главных героев встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, на счету которого 24 очка. Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил центровой гостей Серж Ибака.

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. В активе форварда Бена Симмонса 20 очков.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает пятое место, «Торонто» — второй там же.

    В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана» одолела «Лос-Анджелес Лейкерс» с разгромным счетом 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21).

    24 очка в составе победителей набрал Боян Богданович, 22 — у Майлза Тёрнера. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 18 очков, 9 передач и 7 подборов.

    «Индиана» — четвертая на Востоке, «Лейкерс» — 10-й на Западе.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Бостон» 96:103 (30:28, 21:31, 28:26, 17:18)
    «Шарлотт» — «Клипперс» 115:117 (25:26, 33:27, 34:31, 23:33)
    «Нью-Йорк» — «Детройт» 92:105 (28:36, 26:27, 17:15, 21:27)
    «Мемфис» — «Миннесота» 108:106 (32:19, 34:35, 19:29, 23:23)
    «Оклахома» — «Орландо» 132:122 (31:32, 31:37, 36:23, 34:30) 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Реал»
  • 2.04
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Адмирал» серию побед в игре с «Кунь Лунем»?
  • «Адмирал» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Лейпциг» задержится в Кубке Германии
  • «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Легкий поединок для «ПСЖ» в Кубке Франции
  • «Вильфранш» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Хоккей Ошибки Моуринью на хоккееРеакция прессы на падение Жозе Моуринью на матче КХЛ «Авангард» — СКА Вчера в 13:030
  • 16:46
    • «Барселона» может подписать еще одного игрока «Аякса»
  • 16:25
    • УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
  • 01:53
    • Зарипов: Морозов многое дал мне в хоккее, я рад обойти его по голам
    Арьен Роббен Футбол Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраляПереедет ли в Китай капитан «Наполи», останется ли в Европе многолетний лидер «Баварии», появится ли в РПЛ еще один исландец и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли «Марсель» серию поражений?
  • 2.47
    •
  • 01:32
    • Блан может возглавить «Марсель»
  • 01:18
    • Хованцев: Оставил бы Логинова на сборе, но он борется за лидерство в КМ
  • 00:59
    • Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам января
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» Хоккей НХЛ. Два очка Ковальчука, передачи у Радулова, Гурьянова и ЛюбушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля Вчера в 08:530
  • 00:52
    • «Вулверхэмптон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 00:01
    • Мэттьюс подписал новый контракт с «Торонто» на 58 миллионов долларов
  • 23:46
    • «Гамбург» переиграл «Нюрнберг» в Кубке Германии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку