Игрок ЦСКА вошел в первую символическую пятерку Евролиги

Защитниквключен в символическую первую пятерку сезона в Евролиге.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Символическая сборная была сформирована в результате голосования представителей СМИ и болельщиков.

В первую сборную, кроме Де Коло, вошли защитник «Панатинаикоса» Ник Калатес, защитник Лука Дончич из мадридского «Реала», форвард «Басконии» Торнике Шенгелия, а также тяжелый форвард Ян Веселы, который выступает за турецкий «Фенербахче».

Напомним, «Финал четырех» Евролиги пройдет в Белграде с 18 по 20 мая. В полуфинале ЦСКА встретится с «Реалом», а «Фенербахче» сыграет против «Жальгириса».