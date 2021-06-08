Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричХорватия на Евро: нестареющий Модрич, джокер из ЦСКА и туманные перспективы
  • 16:50
    • СМИ: «Динамо» договорилось о трансфере защитника «Милана»
  • 16:09
    • «Краснодар» расторг контракт с защитником
  • 15:42
    • Зиданшек стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»
  • 10:21
    • РПЛ стала пятой лигой по количеству представителей на Евро-2020
    Все новости спорта

    Павлюченкова и Карацев сыграют на ОИ в Токио

    Токио-2020 Теннис Сборная России
    Стали известны имена теннисистов, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио.

    Аслан Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев

    Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

    «Состав на Игры в Токио будет определен согласно рейтингу на момент окончания "Ролан Гаррос". Сыграют в Токио Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, которая продолжает борьбу в Париже, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.

    В паре Веснина будет играть либо с Верой Звонаревой, либо с Кудерметовой.

    У мужчин все понятно — там в состав проходят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

    Олимпиада в Японии пройдет в июле-августе 2021 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция снова выиграет с крупным счетом?
  • Франция — Болгария. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Медведев снова задавит Циципаса?
  • Циципас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Как сыграет последний спарринг перед Евро-2020 Испания?
  • Испания — Литва. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:10
    •  1.74
  • Прогноз на матч Франция — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.85
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Испания — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гаити — Никарагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Экспресс дня 9 июня
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Португалия — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •