Павлюченкова и Карацев сыграют на ОИ в Токио

Стали известны имена теннисистов, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Состав на Игры в Токио будет определен согласно рейтингу на момент окончания "Ролан Гаррос". Сыграют в Токио Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, которая продолжает борьбу в Париже, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.

В паре Веснина будет играть либо с Верой Звонаревой, либо с Кудерметовой.

У мужчин все понятно — там в состав проходят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Олимпиада в Японии пройдет в июле-августе 2021 года.