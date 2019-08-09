Саммелвуо: В матче с Мексикой держали концентрацию, как могли

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо поделился впечатлениями после победы над Мексикой (3:0) в первом матче квалификационного турнира Олимпийских игр.

«Мы победили, все поиграли. Игровой ритм был не лучшим, много ошибок на подаче с обеих сторон. Легко не было, но мы быстро выиграли 3:0 и уже готовимся к следующему матчу.

Соперник, может быть, не самого высокого уровня, это тоже нужно учитывать. Но мы держали концентрацию, как могли, играли до конца уверенно.

Хорошо, что победили, но многое нужно улучшать. Этот матч — уже история. Впереди два очень сильных соперника. Как мы говорим, у нас три финала, в субботу будет второй.

Куба — очень физически сильный соперник. Мы видели, как они могут играть. Будет совсем другой матч.

Арена очень крутая и атмосфера здесь такая же. Думаю, что в субботу будет еще больше народа. Эта поддержка очень важна для нас», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Следующий матч в рамках отбора на ОИ-2020 россияне проведут против сборной Кубы 10 августа. 0