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    Сможет ли Павлюченкова обыграть японку Дои?

    Дои — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.01) и ставки на турнир в Мельбурне 1 февраля 2021 года

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    Дои — Павлюченкова: прогноз и ставка
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с японкой Мисаки Дои в рамках первого круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 03:00 мск. Дои — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дои

    Японская теннисистка начинает новый сезон на 84-м месте в рейтинге WTA. Четыре года назад Мисаки была в топ-30.

    В прошлом году Дои провалила практически все турниры. Осенью японка проиграла уже в первом круге и на US, и на «Ролан Гаррос».

    На престижном турнире в Риме Дои тоже уступила в первом раунде, правда, перед этим одержав одну победу в квалификации.

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    Дальше первого круга Дои смогла пройти только на турнирах ITF, где совершенно другой уровень.

    Павлюченкова

    Тем временем Павлюченкова на данный момент находится на 39-й строчке рейтинга.

    В этом году Анастасия уже успела провести один матч. В начале января российская теннисистка потерпела поражения от Онс Жабер в первом раунде на турнире в Абу-Даби. Матч прошел в упорной борьбе, в первом сете все решилось только на тай-брейке.

    В прошлом сезоне главным достижением Павлюченковой стал выход в четвертьфинале Australian Open, где она проиграла испанке Гарбин Мугурусе, но перед этим успев победить Каролину Плишкову и Анжелику Кербер.

    После коронавирусной паузы Анастасия выступила на четырех турнирах, но ни на одном из них не смогла пройти дальше второго раунда, в том числе на «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    На Дои букмекеры предлагают поставить за 3.92, а на победу Павлюченковой — за 1.27.

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    Анастасия ранее уже встречалась с японкой. В 2016 году матч завершился в пользу Дои, а в 2019-м выиграла Павлюченкова.

    Сейчас же есть смысл поставить на победу россиянки. Дои уже довольно долго не играла против серьезных соперниц, а в ее карьере явно наметился спад.

    Ставка — победа Павлюченковой в двух сетах за 1.75.

    Либо же ставка на общий тотал геймов в матче меньше 19,5 за 2.01.

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