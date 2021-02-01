Россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с японкой Мисаки Дои в рамках первого круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 03:00 мск. Дои — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дои

Японская теннисистка начинает новый сезон на 84-м месте в рейтинге WTA. Четыре года назад Мисаки была в топ-30.

В прошлом году Дои провалила практически все турниры. Осенью японка проиграла уже в первом круге и на US, и на «Ролан Гаррос».

На престижном турнире в Риме Дои тоже уступила в первом раунде, правда, перед этим одержав одну победу в квалификации.

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Дальше первого круга Дои смогла пройти только на турнирах ITF, где совершенно другой уровень.

Павлюченкова

Тем временем Павлюченкова на данный момент находится на 39-й строчке рейтинга.

В этом году Анастасия уже успела провести один матч. В начале января российская теннисистка потерпела поражения от Онс Жабер в первом раунде на турнире в Абу-Даби. Матч прошел в упорной борьбе, в первом сете все решилось только на тай-брейке.

В прошлом сезоне главным достижением Павлюченковой стал выход в четвертьфинале Australian Open, где она проиграла испанке Гарбин Мугурусе, но перед этим успев победить Каролину Плишкову и Анжелику Кербер.

После коронавирусной паузы Анастасия выступила на четырех турнирах, но ни на одном из них не смогла пройти дальше второго раунда, в том числе на «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

На Дои букмекеры предлагают поставить за 3.92, а на победу Павлюченковой — за 1.27.

Анастасия ранее уже встречалась с японкой. В 2016 году матч завершился в пользу Дои, а в 2019-м выиграла Павлюченкова.

Сейчас же есть смысл поставить на победу россиянки. Дои уже довольно долго не играла против серьезных соперниц, а в ее карьере явно наметился спад.

Ставка — победа Павлюченковой в двух сетах за 1.75.

Либо же ставка на общий тотал геймов в матче меньше 19,5 за 2.01.