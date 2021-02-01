Дои
Японская теннисистка начинает новый сезон на 84-м месте в рейтинге WTA. Четыре года назад Мисаки была в топ-30.
В прошлом году Дои провалила практически все турниры. Осенью японка проиграла уже в первом круге и на US, и на «Ролан Гаррос».
На престижном турнире в Риме Дои тоже уступила в первом раунде, правда, перед этим одержав одну победу в квалификации.
Дальше первого круга Дои смогла пройти только на турнирах ITF, где совершенно другой уровень.
Павлюченкова
Тем временем Павлюченкова на данный момент находится на 39-й строчке рейтинга.
В этом году Анастасия уже успела провести один матч. В начале января российская теннисистка потерпела поражения от Онс Жабер в первом раунде на турнире в Абу-Даби. Матч прошел в упорной борьбе, в первом сете все решилось только на тай-брейке.
В прошлом сезоне главным достижением Павлюченковой стал выход в четвертьфинале Australian Open, где она проиграла испанке Гарбин Мугурусе, но перед этим успев победить Каролину Плишкову и Анжелику Кербер.
После коронавирусной паузы Анастасия выступила на четырех турнирах, но ни на одном из них не смогла пройти дальше второго раунда, в том числе на «Ролан Гаррос».
Прогноз и ставка
На Дои букмекеры предлагают поставить за 3.92, а на победу Павлюченковой — за 1.27.
Анастасия ранее уже встречалась с японкой. В 2016 году матч завершился в пользу Дои, а в 2019-м выиграла Павлюченкова.
Сейчас же есть смысл поставить на победу россиянки. Дои уже довольно долго не играла против серьезных соперниц, а в ее карьере явно наметился спад.
Ставка — победа Павлюченковой в двух сетах за 1.75.
Либо же ставка на общий тотал геймов в матче меньше 19,5 за 2.01.