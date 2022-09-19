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    Поражение от «Авангарда» дома — недопустимый расклад для «Трактора»

    «Трактор» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч КХЛ 19 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Авангард»
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    Игорь Исаев
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2022 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Трактор»

    В турнирном резерве челябинской команды можно найти шесть очков, которые она урвала в семи матчах. С минусовым балансом голов (16:19) «медведи» сидят на восьмой строчке на Востоке.

    Без набранных баллов «Трактор» покинул площадку по завершении трех матчей из четырех на старте. Череда поражений накрыла челябинцев в дебютных играх против «Северстали» (2:4) и «Локомотива» (0:4).

    Коэффициенты матча Трактор — Авангард

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    После «Локо» было супершоу с «Автомобилистом», в котором команда Анвара Гатиятулина забрала победу в овертайме (4:3 ОТ), но уже в следующем заходе «Трактор» отдал все «Салавату» (2:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    В период с 11 по 16 сентября челябинцам удалось взять две победы в трех играх. Забрать максимум «Трактор» сумел во встречах с «Сибирью» (3:2 Б) и «Нефтехимиком» (4:0), между которым случилась очередная потеря, на сей раз из-за «Барыса» (1:3).

    «Авангард»

    Омичи в семи играх выстрадали только три очка и нарвались на минусовую разницу голов — 18:27. С такими вялыми статистическими данными команда занимает десятое место в Восточной конференции.

    В зону сильной турбулентности борт «Авангарда» вошел в самом начале чемпионата, когда были провалены четыре подряд встречи в основное время, в которых горе-клуб пропустил по 3+ шайбы в каждом матче.

    В этом временном отрезке команда Дмитрия Рябыкина уступила «Витязю» (2:3), «Динамо» Минск (3:6), СКА (1:4) и «Авто» (2:4). А первое очко из трех омичи перехватили в результате поражения в серии буллитов с «Сибирью» (2:3 Б).

    Последние два матча «Авангард» откатал в Нур-Султане, где рубился с «Барысом». Одна встреча закончилась очередным лузом (3:5), а вторая — первой в сезоне победой, да еще и крупной (5:2).

    Коэффициенты

    На «Трактор» в этом матче букмекеры дают шанс зарядить за 2.54, а на «Авангард» можно грузануть с кэфом 2.40. Ничья оценивается в 4.14.

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    Прогноз

    Прайм-форма сейчас далека от «Трактора», но от «Авангарда» она еще дальше. Победа омичей в Нур-Султане не станет в ближайшее время переломным для команды моментом, поэтому челябинцы должны вытаскивать эту встречу и приближаться к элите из топ-5 Восточной конференции.

    Ставка

    Команда Гатиятулина зацепится за возможность прихлопнуть проблемного топа. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит в матче за 1.97.

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    «Трактор» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на хоккей. Поражение от «Авангарда» дома — недопустимый расклад для «Трактора»
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