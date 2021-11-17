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    «Северсталь» вернется к победам после недавней осечки?

    «Динамо» Минск — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч КХЛ 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Северсталь»
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    Владислав Кодола
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Минск

    В 27 встречах текущего сезона белорусская команда смогла заработать 32 очка, а в турнирной таблице Западной конференции она опустилась на седьмую строчку.

    Ближе к концу прошлого месяца «Динамо» Минск отпраздновало победу над «Адмиралом» во Владивостоке (3:2), после чего «зубры» потерпели три подряд поражения.

    Неудачная серия команды Крэйга Вудкрофта стартовала с матча против «Салавата Юлаева» (3:5). Затем белорусские парни уступили «Динамо» Москва (3:7) и «Торпедо» (0:4).

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    Обломалась череда проигранных матчей 6 ноября. В тот день «Динамо» Минск одержало верх над «Спартаком» (4:3 ОТ). В последней же встрече «зубры» крупно влетели «Локомотиву» (3:7).

    «Северсталь»

    Череповецкий клуб в 27 поединках регулярки завоевал 35 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он теперь замыкает первую пятерку.

    Перед паузой на Евротур «Северсталь» провела шикарную серию без поражений, которая продлилась девять матчей. Она стартовала с игры против «Нефтехимика» (6:5 ОТ).

    Затем в «Ледовом дворце» подопечные Андрея Разина хлопнули «Куньлунь» (2:1) и «Динамо» Рига (2:0), после чего в гостях были победы над «Барысом» (5:1) и «Салаватом Юлаевым» (3:2).

    Далее у себя дома «сталь» прибила «Торпедо» (2:1), «Спартак» (3:2 Б), «Автомобилист» (3:2) и «Магнитку» (5:2). А прервалась серия «Северстали» в недавней встрече с ЦСКА (2:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Минск оценивается в 1.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Северстали» — 3.30.

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    Команда Андрея Разина достойно билась с ЦСКА, но продлить беспроигрышную серию не сумела. В то же самое время «Динамо» Минск потерпело четвертое поражение за последние пять матчей.

    Череповецкий клуб даже в гостях способен разобраться с таким проблемным белорусским коллективом. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» в матче за 2.34.

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    «Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» вернется к победам после недавней осечки?
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