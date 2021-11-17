В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

В 27 встречах текущего сезона белорусская команда смогла заработать 32 очка, а в турнирной таблице Западной конференции она опустилась на седьмую строчку.

Ближе к концу прошлого месяца «Динамо» Минск отпраздновало победу над «Адмиралом» во Владивостоке (3:2), после чего «зубры» потерпели три подряд поражения.

Неудачная серия команды Крэйга Вудкрофта стартовала с матча против «Салавата Юлаева» (3:5). Затем белорусские парни уступили «Динамо» Москва (3:7) и «Торпедо» (0:4).

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Обломалась череда проигранных матчей 6 ноября. В тот день «Динамо» Минск одержало верх над «Спартаком» (4:3 ОТ). В последней же встрече «зубры» крупно влетели «Локомотиву» (3:7).

«Северсталь»

Череповецкий клуб в 27 поединках регулярки завоевал 35 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он теперь замыкает первую пятерку.

Перед паузой на Евротур «Северсталь» провела шикарную серию без поражений, которая продлилась девять матчей. Она стартовала с игры против «Нефтехимика» (6:5 ОТ).

Затем в «Ледовом дворце» подопечные Андрея Разина хлопнули «Куньлунь» (2:1) и «Динамо» Рига (2:0), после чего в гостях были победы над «Барысом» (5:1) и «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Далее у себя дома «сталь» прибила «Торпедо» (2:1), «Спартак» (3:2 Б), «Автомобилист» (3:2) и «Магнитку» (5:2). А прервалась серия «Северстали» в недавней встрече с ЦСКА (2:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск оценивается в 1.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Северстали» — 3.30.

Команда Андрея Разина достойно билась с ЦСКА, но продлить беспроигрышную серию не сумела. В то же самое время «Динамо» Минск потерпело четвертое поражение за последние пять матчей.

Череповецкий клуб даже в гостях способен разобраться с таким проблемным белорусским коллективом. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» в матче за 2.34.