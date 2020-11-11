«Сибирь» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 11 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 11 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Динамо» Минск.

«Сибирь»

Хоккейный клуб из Новосибирска в Восточной конференции находится на девятом месте. В 24 играх регулярного первенства эта команда заработала 21 балл.

С начала октября по 19 число «Сибирь» пережила серию из шести матчей без побед, которая закончилась домашними поражениями от «Йокерита» (4:3) и «Ак Барса» (3:1).

А в следующих трех встречах подопечные Николая Заварухина выстрелили тремя выигрышными результатами. В этих матчах «снеговики» были сильнее «Трактора» (3:1), «Барыса» (3:1) и «Металлурга» Мг (3:0).

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Затем «Сибирь» снова потерпела поражение от «Ак Барса» (3:5), а 1 ноября клуб из Новосибирска на выезде разобрался с «Нефтехимиком» (3:1).

«Динамо» Минск

Белорусская команда из Минска из-за недавних потерь опустилась на шестую строчку в таблице Западной конференции. В 22 поединках регулярки она заработала 24 очка.

В последних восьми встречах «Динамо» Минск победило всего 1 раз. А с 16 по 25 октября «зубров» настигла полоса из пяти поражений кряду.

Сперва в основное время команда Крэйга Вудкрофта уступила «Локомотиву» (0:1), «Спартаку» (0:3), «Динамо» Москва (2:5) и ЦСКА (1:5), а затем в овертайме белорусский клуб проиграл «Северстали» (1:2).

Хоть как-то разбавить неудачную серию «Динамо» Минск удалось благодаря победе над «Динамо» Рига (3:0), но в двух следующих поединках «зубры» были слабее «Торпедо» (3:6) и «Локомотива» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» в предстоящем матче оценивается в 2.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Динамо» Минск — 3.42.

Половину октября клуб из Минска страдал из-за больших потерь в составе, вследствие чего он уступил много очков конкурентам в верхней части таблицы Запада. Сейчас команда Крэйга Вудкрофта может вернуться на сентябрьский уровень.

Но для начала ей нужно набрать баллы в игре против соперника, имеющего третий худший показатель в обороне среди клубов Востока. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2 за 1.74. 0