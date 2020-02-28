«Монреаль» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 28 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Монреаль» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 28 февраля на арене «Белл Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Рейнджерс».

«Монреаль»

Канадская команда из провинции Квебек в таблице Атлантического дивизиона находится на пятом месте. За 65 поединков регулярки ей удалось набрать 67 баллов.

С 11 по 19 февраля коллектив Клода Жюльена пережил неприятную серию из пяти матчей без побед, которая началась домашним поражением от «Аризоны» (2:3).

Чуть позже «Монреаль» был разгромлен «Бостоном» (1:4) и «Питтсбургом» (1:4). Затем «трехцветные» уступили «Далласу» в овертайме (3:4) и «Детройту» (3:4).

Все прогнозы на НХЛ

21 февраля «Монреаль» наконец-то сумел заработать очки, разобравшись с «Вашингтоном» в дополнительное время (4:3). Через два дня «Хабс» легко справились с «Оттавой» (3:0). Последний же матч «славные» проиграли «Ванкуверу» в добавочном периоде (3:4).

«Рейнджерс»

Нью-Йоркская команда из Манхэттена ворвалась в битву за плей-офф. В таблице Столичного дивизиона она идет седьмой с 72 баллами на счету. От пятой строчки этот коллектив отстает на четыре пункта.

После домашнего поражения от «Баффало» (2:3) «Рейнджерс» сумел победить в четырех встречах кряду. 10 февраля на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева разгромили «Лос-Анджелес» (4:1).

Затем подопечные Дэвида Куинна одолели «Виннипег» (4:1), «Миннесоту» по буллитам (3:3, 0:2) и «Коламбус» (3:1). 16 февраля победный ход клуба из Нью-Йорка был разбавлен поражением от «Бостона» (1:3).

Однако, после этой потери очков «Рейнджерс» снова начал выигрывать. В следующих четырех встречах «синерубашечники» разобрались с «Чикаго» (6:3), «Каролиной» (5:2), «Сан-Хосе» (3:2) и «Айлендерс» в овертайме (4:3).

Прогноз

На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 4,32, а на победу «Рейнджерс» —2,83.

На данном этапе сезона подопечные Дэвида Куинна выглядят неплохо. Его команда мотивирована в каждой встрече. Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1,60. 0