«Амур» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 27 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 27 декабря на «Платинум Арене». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Локомотив».

«Амур»

В турнирной таблице Восточной конференции коллектив из Хабаровска идет на предпоследнем месте. В 39 играх регулярки эта команда смогла заработать всего 37 баллов.

В декабре подопечные Александра Гулявцева приняли участие в семи матчах, три из которых удалось выиграть. В первом поединке зимы «Амур» дома уступил «Авангарду» (1:2).

Следующие три встречи на «Платинум Арене» хозяева также провалили. В них «тигры» потерпели поражения от «Витязя» по буллитам (2:2, 0:1), от «Куньлуня РС» (2:3) и от «Автомобилиста» (0:3).

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19 декабря «Амур» прервал эту неприятную серию. В послематчевых бросках команда Гулявцева оказалась сильнее «Трактора» (2:2, 2:1). Несколькими днями позже «тигры» одолели «Динамо» Минск (4:3), после чего они победили «Торпедо» (2:0).

«Автомобилист»

В своих 39 поединках в текущем сезоне КХЛ клуб из Екатеринбурга сумел заработать 51 балл. Благодаря этому он находится на третьей позиции в Восточной конференции.

В восьми декабрьских встречах «Автомобилист» победил семь раз. В первые дни месяца подопечные Андрея Мартемьянова одолели «Локомотив» (1:0) и в овертайме одержали верх над «Торпедо» (3:2).

5 декабря «Авто» по буллитам оказалось слабее «Сочи» (1:1, 0:3), а затем клуб из Екатеринбурга дома разобрался с рижским «Динамо» (5:4), «Амуром» (3:0) и «Нефтехимиком» (4:3).

В следующих двух выездных встречах подопечные Мартемьянова разгромили «Куньлунь РС» (4:1) и в добавочном периоде были сильнее «Адмирала» (2:1).

Прогноз

Победа «Амура» оценивается в 2,90, ничья — в 3,80, а на успех «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2,25.

В родных стенах «тиграм» будет сложно удержать нападение «Авто». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 с коэффициентом 1,75. 0