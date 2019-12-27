ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардУспех на поле. Как тренеры АПЛ играли в футбол? Кларенс ЗеедорфНе кость широкая. Топ-10 футболистов, прокачавших ноги Лерой СанеЯнварь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно?
  • 23:34
    • Яшин, Месси и Роналду — в сборной лучших игроков в истории по версии Cadena SER
  • 23:18
    • Кавани согласовал условия контракта с «Атлетико»
  • 22:56
    • «Трактор» продлил победную серию до трех матчей
  • 22:43
    • «Динамо» в московском дерби обыграло ЦСКА
  • 19:49
    • Кононов на улицах не сталкивается с агрессией болельщиков «Спартака»
  • 19:33
    • «Реал» намерен вернуть Хакими
  • 19:21
    • Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca
    Все новости спорта

    Как много голов ждать от «Авто» в ворота «Амура»?

    «Амур» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 27 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз на «Амур» — «Локомотив»
    Анатолий Голышев
    В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 27 декабря на «Платинум Арене». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Локомотив».
    ×
    Хоккей. КХЛ 27 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.15
  • Играть!
    •

    «Амур»

    В турнирной таблице Восточной конференции коллектив из Хабаровска идет на предпоследнем месте. В 39 играх регулярки эта команда смогла заработать всего 37 баллов.

    В декабре подопечные Александра Гулявцева приняли участие в семи матчах, три из которых удалось выиграть. В первом поединке зимы «Амур» дома уступил «Авангарду» (1:2).

    Следующие три встречи на «Платинум Арене» хозяева также провалили. В них «тигры» потерпели поражения от «Витязя» по буллитам (2:2, 0:1), от «Куньлуня РС» (2:3) и от «Автомобилиста» (0:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    19 декабря «Амур» прервал эту неприятную серию. В послематчевых бросках команда Гулявцева оказалась сильнее «Трактора» (2:2, 2:1). Несколькими днями позже «тигры» одолели «Динамо» Минск (4:3), после чего они победили «Торпедо» (2:0).

    «Автомобилист»

    В своих 39 поединках в текущем сезоне КХЛ клуб из Екатеринбурга сумел заработать 51 балл. Благодаря этому он находится на третьей позиции в Восточной конференции.

    В восьми декабрьских встречах «Автомобилист» победил семь раз. В первые дни месяца подопечные Андрея Мартемьянова одолели «Локомотив» (1:0) и в овертайме одержали верх над «Торпедо» (3:2).

    5 декабря «Авто» по буллитам оказалось слабее «Сочи» (1:1, 0:3), а затем клуб из Екатеринбурга дома разобрался с рижским «Динамо» (5:4), «Амуром» (3:0) и «Нефтехимиком» (4:3).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    В следующих двух выездных встречах подопечные Мартемьянова разгромили «Куньлунь РС» (4:1) и в добавочном периоде были сильнее «Адмирала» (2:1).

    Прогноз

    Победа «Амура» оценивается в 2,90, ничья — в 3,80, а на успех «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2,25.

    В родных стенах «тиграм» будет сложно удержать нападение «Авто». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 с коэффициентом 1,75. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лутон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лидс — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роберто Фирмино
  • Клубный ЧМ-2019. Лучший финал, великолепный Мане и напомнивший о себе Гомис
    • 16:42 22/12/2019     Лионель Месси
  • Энергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла
    • 13:10 19/12/2019     Микель Артета
  • Артета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?
    • 15:12 20/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Амур» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 27 декабря 2019 года . Прогноз на «Амур» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    Аллегри давно связывают с «МЮ» Футбол Топ-пять кандидатов вместо Сульшера в «МЮ»Кто может заменить нынешнего рулевого «Юнайтед»? Вчера в 22:120
  • 19:08
    • СКА разгромил «Барыс» благодаря хет-трику Зуба
  • 17:58
    • «Спартак» разгромил «Сибирь» и продлил серию побед
  • 17:26
    • «Лестеру» интересен защитник «Ювентуса»
    Хоккеисты сборной России Хоккей Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домойСМИ — о предстоящем МЧМ по хоккею 11:170
  • Экспресс дня

  • Способны ли «лисы» доставить проблемы лидеру АПЛ?
  • 2.76
    •
  • 23:03
    • «Бостон» прервал неудачную серию выездов в Торонто
  • 17:43
    • В Китае введен потолок зарплат и лимит на легионеров
  • 17:13
    • Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд
    «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира Футбол КЧМ в Катаре прошел гладко. Насколько готова страна к чемпионату мира-2022?Стадионы достраивают, а туристов планируют селить в пустыне Вчера в 13:150
  • 14:59
    • «Автомобилист» продлил серию побед до пяти матчей
  • 14:45
    • «Амур» одержал третью победу подряд
  • 13:59
    • «Челси» планирует усилиться форвардом «Лейпцига»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие