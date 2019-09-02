«Динамо» Минск — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года

В первом туре КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 2 сентября на «Минск-арене». Начало встречи — в 19:10 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Нефтехимик».

«Динамо» Минск

Команда из Белоруссии провела просто кошмарную предсезонку. 9 из 10 матчей «зубры» проиграли.

Начали свою летнюю кампанию подопечные Крэйга Вудкрофта с победы над коллективом из Узбекистана «Хумо» (3:6). После этого минский клуб потерпел поражение во всех остальных товарищеских встречах.

Стартовала эта горе-серия с проигрыша московскому «Динамо» (1:4), после чего был разгром от «Торпедо» (6:2) и ответка от «Хумо» (1:5).

Затем «зубров» огорчила команда «Динамо Молодечно» (4:2), а на следующий день клуб из Минска в овертайме уступил «Неману Гродно» (3:2).

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После этого подопечные Крэйга Вудкрофта вообще не могли забить, не то что одержать победу. Динамовцы проиграли «Ак Барсу» (3:0) и «Автомобилисту» (6:0).

Два поражения в конце предсезонки команда потерпела от «Динамо» из Риги (3:1) и «Локомотива» (5:3).

«Нефтехимик»

В своей предсезонке нижнекамцы выступили ничуть не лучше оппонентов из Белоруссии. Команда также испытала горечь поражений в 9 товарищеских встречах из 10.

В последний день июля коллектив из Нижнекамска проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4), а в начале августа уступил «Йокериту» (3:2).

После этого волки с 7 по 10 число проводили ежедневно по матчу. Подопечные Вячеслава Буцаева пострадали от «Автомобилиста» (1:5), были слабее «Барыса» (5:3), не справились с «Ак Барсом» (1:5) и в серии буллитов проиграли «Салавату Юлаеву» (1:1, 0:2).

В следующем матче против «Ак Барса» «Нефтехимик» уступил в овертайме (1:1, 1:2).

Единственную товарищескую встречу «нефтяники» выиграли у команды ЦСК ВВС (6:2).

Финальная часть предсезонки закончилась двухматчевым фиаско в схватке с «Салаватом Юлаевым» в первой игре (4:1) и после буллитов (2:2, 2:1) — во второй.

Прогноз

На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,85, а на победу «Нефтехимика» — 2,41.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,53. 0