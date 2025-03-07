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    «Краснодар» наконец-то победит?!

    «Пари НН» — «Краснодар»: прогноз и ставка на РПЛ 7 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Краснодар»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
    В рамках матча 20-го тура российской Премьер-лиги «Пари НН» на своем поле примет «Краснодар». Поединок пройдет 7 марта и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Марта 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 18:00 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
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    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 11-й позиции в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 19 туров. «Пари НН» опережает зону стыковых матчей лишь на 1 балл.

    На своем поле команда выступает далеко не лучшим образом. «Пари НН» занимает предпоследнее 15-е место по результатам домашних встреч, набрав 8 очков из 27-и возможных.

    Пари НН — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ нижегородцы на своем поле обыграли «Акрон» со счетом 2:1, забив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее в рамках чемпионата России «Пари НН» уступил «Спартаку» (0:3).

    Если считать результаты товарищеских встреч, то команда не проигрывает уже на протяжении 5-и матчей. За этот отрезок в контрольных встречах «Пари НН» обыгрывал «Химки» (3:1) и «Кайрат» (4:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Никита Ермаков и Константин Марадишвили (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Пари НН» отлично стартовала в весенней части РПЛ, победив «Акрон». Сейчас нижегородцам необходимо выдать серию с набранными очками, чтобы отдалиться от зоны стыков.

    У «Пари НН» показал хорошую игру новичок Александр Кокшаров. В дебютном поединке форвард отметился голом, а на зимних сборах футболист также показывал отличный уровень.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» продолжают отчаянную борьбу за чемпионство в РПЛ. После 19-и туров «Краснодар» делит лидерство со «Спартаком» и «Зенитом», все 3 команды набрали по 40 очков.

    «Быки» также замыкают 3-ку лидеров в чемпионате по результатам гостевых встреч, набрав 19 очков из 27-и возможных на чужом поле. За 9 встреч в гостях «Краснодар» пропустил 7 голов.

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    • Последние матчи: В 19-м туре РПЛ «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1, сравняв счет на 48-й минуте. До этого в чемпионате России «Краснодар» поделил очки с «Локомотивом» (0:0).

    В рамках РПЛ «быки» не могут победить на протяжении 5-и последних матчей. За этот отрезок «Краснодар» 4 раза сыграл вничью и однажды проиграл «Спартаку» (0:3).

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    Состояние команды: У «Краснодара» до сих пор продолжается серия в РПЛ без побед. Несмотря на это, «быки» продолжают бороться за чемпионство, но команде необходимо побеждать.

    В нынешнем сезоне нападающий «Краснодара» Джон Кордоба продолжает показывать высокий уровень. За 15 встреч в РПЛ форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» победил «Акрон» в последнем туре РПЛ

    • «Краснодар» не может победить на протяжении 5-и последних матчей в РПЛ

    • В последних 5-и очных противостояниях «Краснодар» 4 раза обыгрывал «Пари НН»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.65, победа «Пари НН» — 5.20, ничья — за 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами -1.90.

    Прогноз: «Краснодару» пора побеждать, иначе шансы на чемпионство будут таять на глазах.

    Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.20.

    Прогноз: «Краснодар» забьет несколько голов, «Пари НН» не сможет выдать 2-ю отличную игру подряд.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 1.5 больше за 1.77.

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    «Пари НН» — «Краснодар»: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 07.03.202518:00. «Краснодар» наконец-то победит?!
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