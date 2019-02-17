«Суонси» — «Брентфорд». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 17 февраля 2019 года

В воскресенье, 17 февраля, «Суонси» будет принимать «Брентфорд» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Суонси» — «Брентфорд».

«Суонси»

«Суонси» представляет тот же дивизион, что и соперник — Чемпионшип. За валлийским клубом закреплена 12 позиция. Надежда на возвращение в высший дивизион у «лебедей» все еще остается, так как плотность в таблице высокая и несколько побед могут приблизить команду к топ-5.

В последних четырех матчах были зафиксированы одна ничья, два поражения и победа. Сначала была ничья с «Бирмингемом» (3:3), после чего последовало поражение от «Бристоля» (0:2), победа над «Миллуоллом» (1:0) и неудача в противостоянии с «Лидсом» (1:2) на выезде.

Все прогнозы на футбол

В третьем раунде «лебеди» разобрались с «Астон Виллой» — 3:0. Следом был разгромлен Джиллингем — 4:1. Таким образом, особых проблем в кубковых играх у команды не возникало.

Лучшим бомбардиром команды является Оливер Макбарни, в активе которого 14 забитых мячей.

«Брентфорд»

«Брентфорд» на правах участника второго по рангу дивизиона страны Чемпионшипа стартовал в Кубке Англии с третьего раунда. На этой стадии команда переиграла на своем поле «Оксфорд Юнайтед» (1:0).

В следующем круге, который является 1/16 финала старейшего в мире турнира, коллектив и встретился с полуаматорским «Барнетом». В гостевом поединке подопечные Томаса Франка вели 1:0 и 3:2, но все-таки вынуждены были упустить победу со счетом 3:3. Дома все было гладко — уверенная победа со счетом 3:1.

По итогам 31 матча в Чемпионшипе «Пчелы» занимают 15-е место из 24-х. Плотность борьбы максимальная — «Сток Сити» и «КПР» отстают всего на один пункт.

13 февраля «Брентфорд» принимал «Астон Виллу» и одержал победу со счетом 1:0. Победу хозяевам при огромном преимуществе принес гол Нила Попе практически перед самым финальным свистком.

Стоит отметить, что Мопе является одним из самых ярких бомбардиров Чемпионшипа, записав на свой счет 18 голов.

Прогноз

В последний раз команды встречались в декабре прошлого года, когда «Суонси» одержалп победу со счетом 3:2.

Букмекеры не смогли определить фаворита в этой паре, но за счет домашнего поля «лебеди» должны действовать первым номером. Гадать не стоит, а лучше сделать акцент на результативности. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.70. 0