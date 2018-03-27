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    Чилийцы взорвут «датский динамит»

    Дания — Чили. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

    Товарищеские матчи Сборная Дании Сборная Чили
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    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен
    skysports.com
    Во вторник, 27 марта, сборная Дании в Ольборге примет Чили в товарищеском матче. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Дания — Чили.

    Дания

    Сборная Дании в своей группе заняла 2-е место, которое позволило им принять участие в матчах плей-офф. Датчане отстали от первых поляков на 5-ть очков и опередили 3-х черногорцев на 4-е пункта.

    На групповом этапе «алая гвардия» уступила в 2-х поединках. На старте отбора проиграла в Польше (2:3) и дома сборной Черногории (0:1). После этого команде чередовала победы с ничейными результатами. Сумев взять реванши у своих обидчиков. Разгромили поляков со счетом 4:0 и обыграли черногорцев в их логове (1:0).

    За путевку на ЧМ-2018 датчане поспорили со сборной Ирландией. На своем поле «датский динамит» скатал нулевку с ирландцами. Зато на выезде Дания разнесла «парней в зеленом» со счетом 5:1 и добыла путевку в Россию.

    В ноябре 2017 года датчане приняли участие в товарищеском турнире в Дубае, где проиграли в 2-х встречах. В 1/2 финала уступили шведам (0:1), а в матче за 3-е место проиграли Иордании со счетом 2:3.

    Несколько дней тому назад «алая гвардия» нанесла поражение в Брондбю сборной Панаме со счетом 1:0.

    Чили

    Чилийцы не сумели пробиться в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в России. В своей отборочной зоне южноамериканцы заняли только 6-е место, уступив по дополнительным показателям перуанцам, которые в итоге прибилось на ЧМ-2018 через межконтинентальный плей-офф.

    «Красная команда» ужасно финишировала в квалификационной компании, проиграв 3-и из последних 4-х игр. После 2-х поражений подряд от Парагвая (0:3) дома и Боливии (0:1) в гостях, чилийцы смогли добыть дома победу над Эквадором со счетом 2:1.

    1,78обе забьют: да

    Но в заключительном туре они проиграли национальной команде Аргентине (0:3), которая тоже рисковала остаться без Мундеаля.

    Между собой оппоненты провели только одну встречу. В 2009 году в Копенгагене в рамках контрольного поединка сборная Чили обыграла датчан со счетом 2:1.

    Прогноз

    Команды подходят к предстоящей встречи с разными задачами. Датчане готовятся к играм чемпионата мира, а чилийцы, которые туда не попали, просто будут радовать своих болельщиков.

    Поединок должен порадовать зрителей забитыми мячами, поэтому ставим — обе команды забьют: да за 1,78.

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