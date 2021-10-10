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    Кудерметова взяла у Швентек всего один гейм

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    Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В поединке третьего раунда 25-я ракетка соревнований проиграла Иге Швентек из Польши — 1:6, 0:6.

    Теннисистки провели на корте 54 минуты. Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы.

    Швентек выполнила 5 эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 5 из 6 брейк-поинтов.

    За выход в четвертьфинал Швентек сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и представительницей Латвии Еленой Остапенко.

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