Кудерметова взяла у Швентек всего один гейм

Российская теннисисткане смогла выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

В поединке третьего раунда 25-я ракетка соревнований проиграла Иге Швентек из Польши — 1:6, 0:6.

Теннисистки провели на корте 54 минуты. Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не имела ни одного шанса взять подачу соперницы.

Швентек выполнила 5 эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 5 из 6 брейк-поинтов.

За выход в четвертьфинал Швентек сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и представительницей Латвии Еленой Остапенко.