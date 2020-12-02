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    Старт Australian Open перенесен на три недели

    Теннис Australian Open ATP WTA Прогнозы на теннис
    Начало Australian Open 2021 года будет перенесено на три недели и запланировано на 8 февраля. Об этом сообщает исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тили.

    Australian Open
    Australian Open

    «Хорошая новость состоит в том, что мы, похоже, сможем начать турнир 8 февраля. Игроки после 15 января должны будут провести двухнедельный карантин, но правительство штата Виктория согласилось на особые условия для участников турнира, чтобы они смогли подготовиться к соревнованиям Большого шлема.

    Условия будут строгими, но после карантина теннисисты смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть тренировочные матчи, а потом выступать на Australian Open перед большим количеством болельщиков», — цитирует Тили The Daily Telegraph.

    Напомним, изначальные даты проведения Australian Open: 18–31 января 2021 года. Ранее сообщалось, что на турнире может быть отменена квалификация.

    Действующим чемпионом австралийского турнира «Большого шлема» является серб Новак Джокович, у женщин — американка София Кенин. 0

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