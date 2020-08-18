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    В пузыре US Open обнаружен коронавирус

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    Организаторы US Open сообщили, что в закрытом пузыре, созданном на время проведения турнира и перенесенного в Нью-Йорк «Мастерса» Western & Southern Open, обнаружен коронавирус.

    Положительный анализ сдал не игрок. USTA заявляет, что с 13 августа собрала 1400 проб — и это единственная положительная.

    Журналист Кристофер Клэри сообщает, что первый тест, сданный по прибытии, был отрицательным. Спустя 48 часов этот человек сдал повторный анализ, который оказался положительным.

    «Мастерс» начнется 22 августа, US Open — 31-го

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