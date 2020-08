В пузыре US Open обнаружен коронавирус

Организаторысообщили, что в закрытом пузыре, созданном на время проведения турнира и перенесенного в Нью-Йорк «Мастерса», обнаружен коронавирус.

Положительный анализ сдал не игрок. USTA заявляет, что с 13 августа собрала 1400 проб — и это единственная положительная.

Журналист Кристофер Клэри сообщает, что первый тест, сданный по прибытии, был отрицательным. Спустя 48 часов этот человек сдал повторный анализ, который оказался положительным.

«Мастерс» начнется 22 августа, US Open — 31-го

