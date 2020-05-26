Давыденко попал в список сильнейших теннисистов без выигранного «Большого шлема»

Американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

В этот список попал и россиянин Николай Давыденко, выступавший с 1999 по 2014 год.

«Еще один не выделяющийся физическими данными игрок, который бил гораздо мощнее, чем выглядел. Недаром он получил прозвище "Железный человек". Давыденко был одним из самых активных игроков в туре (в 2006 году он провел 99 матчей).

Ему не хватало какого-то мощного оружия в своем арсенале для больших успехов. Ну и с расписанием ему никогда не везло: как-то он проиграл Роджеру Федереру на четырех турнирах "Большого шлема" подряд (четвертьфинал и три полуфинала). А общий счет их встреч 2-19 не в пользу россиянина», — говорится в тексте о Давыденко.

Также в список вошли Гильермо Кориа, Давид Феррер, Тодд Мартин, Мирослав Мечирж, Давид Налбандян, Марсело Риос и Робин Содерлинг. 0