После короткой программы на Играх Алиев идет пятым, Коляда — восьмым

Японец Юдзуру Ханю стал первым после короткой программы. Он набрал 111,68 балла.
Вторым идет испанец Хавьер Фернандес. На третьей строчке расположился еще один японец Сома Уно.
Произвольную программу фигуристы представят в субботу.
Олимпийские игры.
Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 111,68 2. Хавьер Фернандес (Испания) — 107,58 3. Сома Уно (Япония) — 104,17 4. Цзинь Боян (Китай) — 103,325. Дмитрий Алиев (Россия) — 98,98 6. Патрик Чан (Канада) — 90,017. Адам Риппон (США) — 87,95 8. Михаил Коляда (Россия) — 86,69.