Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    После короткой программы на Играх Алиев идет пятым, Коляда — восьмым

    Фигурное катание Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дмитрий Алиев
    На фото:Дмитрий Алиев
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает пятое место после проката короткой программы на Олимпиаде в Пхенчхане, другой представитель России Михаил Коляда идет восьмым.

    Японец Юдзуру Ханю стал первым после короткой программы. Он набрал 111,68 балла.

    Вторым идет испанец Хавьер Фернандес. На третьей строчке расположился еще один японец Сома Уно.

    Произвольную программу фигуристы представят в субботу.

    Олимпийские игры.
    Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
    1. Юдзуру Ханю (Япония) — 111,68 2. Хавьер Фернандес (Испания) — 107,58 3. Сома Уно (Япония) — 104,17 4. Цзинь Боян (Китай) — 103,325. Дмитрий Алиев (Россия) — 98,98 6. Патрик Чан (Канада) — 90,017. Адам Риппон (США) — 87,95 8. Михаил Коляда (Россия) — 86,69.
    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Долгожданное золото Савченко, слезы Тарасовой и триумф Пихлера
  • Все, чем запомнился шестой день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    •
  • Не выдержали. Медаль ускользнула из рук Тарасовой и Морозова
  • СМИ – об итогах соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
  • 15/02
    • Немецкие фигуристы Савченко и Массо выиграли золото, Тарасова и Морозов — 4-е
  • 14/02
    • Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде
  • 12/02
    • Загитова стала лучшей в произвольной программе на командном турнире ОИ
  • 12/02
    • Вагнер: В начале произвольной Загитова просто убивает время
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Бронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»
    Подробный разбор
  • Не выдержали. Медаль ускользнула из рук Тарасовой и Морозова
  • СМИ – об итогах соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
  • С больной головы на здоровую
  • Изучаем скандал с неприглашением двух чистых россиян на ОИ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Без драмы, без феерии
  • «Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу 17 февраля
  • 2,06
    •
  • Россия может крупно обыграть Словению
  • Россия – Словения. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 16 февраля
  • 1,83
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 11:08
    • Спицов посвятил бронзовую медаль своему отцу
  • 10:50
    • Стал известен состав женской сборной России на лыжную эстафету
  • 10:26
    • Спицов завоевал бронзу ОИ-2018 на дистанции 15 км свободным стилем
  • 09:40
    • Сноубордист Олюнин перенесет операцию на ноге
  • 08:45
    • Сборная США переиграла Словакию на ОИ-2018
  • 08:33
    • Шведка Хансдоттер выиграла золотую медаль на ОИ
  • 08:14
    • Итальянская сноубордистка Мойоли завоевала золото в борд-кроссе на ОИ-2018
  • 08:02
    • Австрийский горнолыжник Майер завоевал золото Олимпиады в супергиганте
  • 07:23
    • Никита Трегубов выиграл серебро в скелетоне на ОИ-2018
  • Лучшие фото 6 олимпийского дня
  • Подборка самых интересных фотографий, сделанных в шестой день Олимпиады в Пхенчхане
    • 00:27
  • Чемпионский скоростной спуск Акселя Лунда Свиндаля
  • Горнолыжник из Норвегии Аксель Лунд Свиндаль показал лучшее время в скоростном спуске
    • Вчера в 23:55
  • Счастливые семерки. Анонс олимпийских событий 16 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в пятницу, 16 февраля
    • Вчера в 23:44
  • Золото и олимпийский рекорд конькобежца Блумена на 10000 м
  • Конькобежец Тед-Ян Блумен из Канады установил новый олимпийский рекорд в беге на 10000 метров и завоевал золотую медаль
    • Вчера в 23:32
  • Победа биатлонистки Эберг в гонке на 15 километров
  • Шведская биатлонистка Ханна Эберг завоевала золотую олимпийскую медаль в индивидуальной гонке на 15 км
    • Вчера в 23:08
  • Золото немецких саночников в эстафете
  • Немецкие саночники завоевали золотые медали Олимпиады в эстафете, превзойдя ближайших преследователей - канадцев и австрийцев
    • Вчера в 22:35
  • Долгожданное золото Савченко, слезы Тарасовой и триумф Пихлера
  • Все, чем запомнился шестой день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    • Вчера в 21:56
  • Йоханнес Бё — чемпион в биатлонной гонке на 20 км
  • Йоханнес Бё из Норвегии стал олимпийским чемпионом в гонке на 20 километров у биатлонистов
    • Вчера в 21:17
  • Золото лыжницы Рагниль Хаги в гонке на 10 километров
  • Норвежская лыжница Рагниль Хага одержала победу в гонке на 10 километров
    • Вчера в 20:07
  • Снимите шляпу перед Пихлером
  • Реакция прессы на результат индивидуальной гонки биатлонисток на Олимпиаде-2018
    • Вчера в 19:42
  • Победа Пьера Вольтье в сноуборд-кроссе
  • Французский сноубордист Пьер Вольтье стал олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе
    • Вчера в 19:11
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •