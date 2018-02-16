После короткой программы на Играх Алиев идет пятым, Коляда — восьмым

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Российский фигуристзанимает пятое место после проката короткой программы на Олимпиаде в Пхенчхане, другой представитель Россииидет восьмым.

Японец Юдзуру Ханю стал первым после короткой программы. Он набрал 111,68 балла.

Вторым идет испанец Хавьер Фернандес. На третьей строчке расположился еще один японец Сома Уно.

Произвольную программу фигуристы представят в субботу.