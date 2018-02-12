Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Мишин: Только несчастье может помешать нашим фигуристкам быть сильнейшими

    Фигурное катание Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Евгения Медведева
    На фото:Евгения Медведева
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Заслуженный тренер России Алексей Мишин отметил, что победа российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе командных соревнований на Олимпийских играх была ожидаемой.

    Медведева в короткой программе на турнире заняла первое место, обновив мировой рекорд с результатом 81,06 балла.

    «Заявка Медведевой на короткую программу – это очень правильное решение с точки зрения командной борьбы, потому что любой нашей девочке пришлось бы бороться с фигуристками, которые уже вошли во взрослый разряд женского катания.

    Алина Загитова в короткой программе была бы менее удачным вариантом, нежели Медведева, потому что Каролина Костнер и Кэйтлин Осмонд демонстрируют более зрелое катание. При какой-то маленькой оплошности судьи могли бы приклеить Загитовой тему юношества.

    В произвольной программе скидку на возраст и женственность не скинешь, потому что там более сложный контент и блестящее исполнение.

    В целом я еще раньше говорил, что только несчастье может помешать нашим спортсменкам быть сильнейшими», – цитирует ТАСС Мишина.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Могут ли россияне догнать Канаду? Анонс событий 12 февраля
  • 12 февраля на Олимпиаде-2018: расписание финалов, онлайн, медальный зачет и шансы сборной России
    •
  • Погоня за Канадой. Анонс событий 11 февраля на Олимпиаде-2018
  • Превью главных стартов Олимпиады-2018 11 февраля: расписание, медали, фотогалереи, онлайн
    •
  • 12/02
    • Загитова стала лучшей в произвольной программе на командном турнире ОИ
  • 12/02
    • Коляда стал вторым в произвольной программе
  • 12/02
    • Вагнер: В начале произвольной Загитова просто убивает время
  • 11/02
    • Забияко и Энберт стали третьими в произвольной программе командного турнира ОИ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    •
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сербы сыграют от обороны
  • «Црвена Звезда» — ЦСКА. Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 13 февраля
  • 1,68
    •
  • «Эдмонтон» будет стремиться взять два очка в игре с «Флоридой»
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля
  • 1,61
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 09:57
    • Вагнер: В начале произвольной Загитова просто убивает время
  • 09:46
    • Трегубов: Американцы и британцы не здороваются. Ну и пошли они
  • Танцы на коньках и серебро российских фигуристов
  • Россияне Боброва и Соловьев заняли третье место в произвольной программе танцевальных дуэтов и обеспечили российской команде серебряные медали
    • 09:41
  • 09:24
    • Михаил Коляда поблагодарил болельщиков за поддержку на ОИ
  • 08:59
    • Родченков: Как минимум 20 стран используют допинг
  • 08:28
    • Медведева: Чувствуем магию Олимпиады
  • Произвольные программы у фигуристов в командном турнире
  • Фигурист из России Михаил Коляда во время своего выступления в произвольной программе допустил два падения, но сложность выполненных элементов
    • 08:17
  • 08:10
    • Сборная России провела первую тренировку на ОИ
  • 08:01
    • Женские соревнования в гигантском слаломе перенесены из-за непогоды
  • 07:49
    • Американка Андерсон завоевала золото ОИ-2018 в слоупстайле, Федорова — восьмая
  • 07:36
    • Канадские керлингисты — в финале олимпийского турнира в дабл-миксте
  • 07:24
    • Фигуристы принесли сборной России вторую медаль ОИ-2018
  • 07:14
    • Загитова стала лучшей в произвольной программе на командном турнире ОИ
  • 07:07
    • Коляда стал вторым в произвольной программе
  • Победа Загитовой в произвольной программе командного турнира
  • Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде
    • 06:57
  • 00:22
    • Ростовцев: Результат Бабикова и Елисеева — это просто блеклое выступление
  • Рекорд Медведевой, слезы Лоха и провал Фуркада
  • Итоги второго соревновательного дня зимней Олимпиады в корейском Пхёнчхане
    • Вчера в 22:20
  • Могут ли россияне догнать Канаду? Анонс событий 12 февраля
  • 12 февраля на Олимпиаде-2018: расписание финалов, онлайн, медальный зачет и шансы сборной России
    • Вчера в 21:51
  • Лучшие моменты второго дня Олимпиады
  • Предлагаем подборку самых ярких фотографий, сделанных во второй день Олимпиады в Пхенчхане
    • Вчера в 20:38
  • Провал фаворитов и российский биатлон на дне
  • Реакция прессы на мужскую спринтерскую гонку в соревнованиях биатлонистов на ОИ-2018
    • Вчера в 19:13
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •