Макгрегор выразил поддержку семье Нурмагомедовых

Ирландский боецвыразил слова поддержки, тренеру и отцу чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы.

Настоящий гений боевых искусств! Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время», — написал Макгрегор в Twitter.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN