Пиковый онлайн The Last of Us Part II превысил 23 тысячи игроков

В среду, 3 апреля, пользователям ПК представили The Last of Us Part II Remastered, которая доступна в Steam и Epic Games Store.

Версия для «народной платформы» включает в себя поддержку ряда современных графических технологий, включая возможность игры на ультрашироких экранах и механики масштабирования NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

Накануне стало известно, что пиковый онлайн второй части в Steam составил 23 350 игроков, значительно уступив по цифрам первой (36 496). В российском регионе возможность официальной установки порта от Nixxes Software и Iron Galaxy отсутствует.