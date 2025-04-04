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    Лерой Сане«Аугсбург» — «Бавария». Онлайн
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    Пиковый онлайн The Last of Us Part II превысил 23 тысячи игроков

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    В среду, 3 апреля, пользователям ПК представили The Last of Us Part II Remastered, которая доступна в Steam и Epic Games Store.

    The Last of Us Part II Remastered
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    The Last of Us Part II Remastered

    Версия для «народной платформы» включает в себя поддержку ряда современных графических технологий, включая возможность игры на ультрашироких экранах и механики масштабирования NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

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    • Накануне стало известно, что пиковый онлайн второй части в Steam составил 23 350 игроков, значительно уступив по цифрам первой (36 496). В российском регионе возможность официальной установки порта от Nixxes Software и Iron Galaxy отсутствует.

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