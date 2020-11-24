Ребров: Мы играем против «Ювентуса», но для нас это бонус

Главный тренер «Ференцвароша»рассказал об ожиданиях от матча св Лиге чемпионов.

«Когда играешь на таком уровне, опасения неизбежны. Мы играем против "Ювентуса", но для нас это бонус.

Это великолепная возможность постараться представить Венгрию и болельщиков "Ференцвароша" в лучшем свете.

У "Ювентуса" несколько лидеров. Помимо Роналду, есть такие топ-игроки как Мората и Дибала.

Мы не должны зацикливаться на ком-то одном. "Ювентус" очень силен, но мы должны верить в себя и играть в свой футбол.

Мы должны думать о своих 11 игроках и стараться показать свои лучшие качества. Понятно, что Лига чемпионов — очень сложный турнир, его непросто сравнить с чемпионатом Венгрии.

Посмотрим, что будет завтра и сможем ли мы увезти домой какие-то очки», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0