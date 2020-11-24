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    Ребров: Мы играем против «Ювентуса», но для нас это бонус

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    Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал об ожиданиях от матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    Сергей Ребров
    Сергей Ребров

    «Когда играешь на таком уровне, опасения неизбежны. Мы играем против "Ювентуса", но для нас это бонус.

    Это великолепная возможность постараться представить Венгрию и болельщиков "Ференцвароша" в лучшем свете.

    У "Ювентуса" несколько лидеров. Помимо Роналду, есть такие топ-игроки как Мората и Дибала.

    Мы не должны зацикливаться на ком-то одном. "Ювентус" очень силен, но мы должны верить в себя и играть в свой футбол.

    Мы должны думать о своих 11 игроках и стараться показать свои лучшие качества. Понятно, что Лига чемпионов — очень сложный турнир, его непросто сравнить с чемпионатом Венгрии.

    Посмотрим, что будет завтра и сможем ли мы увезти домой какие-то очки», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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