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    Джин Силва рассказал о слабых местах Топурии

    Бои ММА UFC Илия Топурия
    Восходящая звезда полулегкого дивизиона UFC Джин Силва поделился о недостатках бывшего чемпиона их категории Илии Топурии.

    Джин Силва
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    Джин Силва

    «Я справился лучше, чем он. Топурия дрался с Брайсом Митчеллом, и это был непростой бой. Его ударили, у него закружилась голова. Его уже сбивали с ног в UFC, а меня нет. Сколько длился мой бой с Брайсом Митчеллом?

    Сколько ударов он нанес? И сколько длились бои Топурии, даже те, которые он выиграл нокаутом? В каком-то смысле между ним и его соперниками была борьба. Честно говоря, между мной и моими соперниками не было никакой борьбы.

    Я знаю, что Топурия прячет заднюю ногу, чтобы нанести прямой или боковой удар. Когда он выбрасывает и промахивается тяжелым хуком, он часто так сильно разворачивается, что подставляется. Мы видели это в его бою с тем же Брайсом Митчеллом»

    Силва сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге полулегкого веса. Бразилец дебютировал в UFC в прошлом году и одержал 5 досрочных побед подряд.

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