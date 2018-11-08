Бивол не готов боксировать с Усиком

Обладатель пояса WBA в полутяжелом весене готов подниматься в первый тяжелый вес для участия в поединке с абсолютным чемпионом мира

Дмитрий Бивол BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

Рассматривая возможность смены весовой категории, Дмитрий изъявил желание встретиться с Каллумом Смитом, представителем второго среднего веса, который владеет титулом WBA и является победителем Всемирной боксерской суперсерии.

«Я мог бы уложиться во второй средний вес, потому что для полутяжёлого дивизиона я не настолько большой. Для меня не проблема спуститься в суперсредний ради боя с Каллумом Смитом или кем-то, у кого есть пояс. Бои против чемпионов в другом дивизионе — это хорошо для меня и для истории, а вот подняться выше для меня было бы слишком сложно: я не очень крупный парень», — цитирует Бивола «Чемпионат».

Следующий бой Бивол проведет 24 ноября против Жана Паскаля. Для российского боксера это будет третья защита пояса WBA. 0