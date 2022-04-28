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    «Лига Ставок»: фрибет 10 000 рублей. Как получить?

    Букмекеры Лига Ставок
    Букмекерская контора «Лига Ставок» запустила акцию с получением бесплатной ставки в 10 000 рублей. Разбираемся, какие есть ограничения и условия получения.

    Фрибет 10 000 рублей в «Лиге Ставок»
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    Фрибет 10 000 рублей в «Лиге Ставок»

    Фрибет в «Лиге Ставок»

    Как и в других конторах, фрибет в «Лиге Ставок» — это начисление на бонусный счет игрока суммы (в данном случае — 10 000 рублей), на которую можно делать ставки. В случае успеха выигрыш зачисляется на основной счет, с которого деньги можно вывести себе на карту или делать новые ставки.

    Фрибет 10 000 рублей

    Акция с бесплатной ставкой номиналом до 10 000 рублей стартовала в «Лиге Ставок» 28 апреля и закончится 1 мая 2022 года в 23:59.

    Что нужно, чтобы получить фрибет:

    • Зарегистрироваться в «Лиге Ставок»

    • Указать при регистрации (или сразу после в личном кабинете) промокод LSS36 — без него не сработает

    • Пополнить счет и сделать ставку на любой матч РПЛ с коэффициентом от 1.50 (в т.ч. экспрессы, где хотя бы одно из событий — матч РПЛ с коэффициентом от 1.50)

    • Матч должен быть из 27-го тура РПЛ (то есть должен закончиться до истечения срока акции — 1 мая 23:59)

    Как только такая ставка будет рассчитана, на бонусный счет будет начислен фрибет. Внимание: сумма фрибета равняется той сумме, на которую вы сделали ставку на матч РПЛ. Минимальная сумма не ограничена, максимальная — до 10 000 рублей.

    Фрибет 10 000

    Таким образом, получить 10 000 рублей можно только если и сделать ставку на эту сумму. Соответственно, если первая ставка будет 2000 рублей, то и фрибет будет 2000 рублей.

    Отметим, что эта квалификационная ставка на матч РПЛ может как проиграть, так и выиграть — это неважно для получения фрибета. А вот «возврат», «отмена» или «выкуп» — не годятся.

    Отыгрыш фрибета

    Специального отыгрыша не требуется. Полученный фрибет можно ставить одной суммой на событие типа ординар с любым коэффициентом. Других ограничений нет.

    Как получить выигрыш

    Если бесплатная ставка окажется удачной, то на основной счет будет зачислена сумма выигрыша за вычетом суммы фрибета.

    Пример: допустим, ваш фрибет составил 3000 рублей, и вы сделали ставку с коэффициентом 2.20. 3000 х 2.20 = 6600. Из 6600 вычитаем сумму фрибета: 6600 — 3000 = 3600. Это те деньги, которыми дальше вы можете распоряжаться по своему усмотрению: вывести на карту или делать новые ставки уже на общих основания без каких-либо дополнительных условий.

    Фрибет 10 000

    Что важно не забыть

    • Квалификационная ставка для получения фрибета должна быть на матч РПЛ, который завершится до 1 мая 23:59

    • Не забудьте указать промокод LSS36

    • Вам должно быть от 18 лет, паспорт РФ

    • При регистрации необходимо указывать свои личные данные, пополнять счет — со своих карты/счета. Несоответствие будет выявлено в процессе идентификации пользователя, учетная запись заблокирована, возможность получения фрибета — аннулирована

    • Не забывайте, что ставки — это развлечение. Тратить на них чувствительные для своего бюджета деньги нельзя
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