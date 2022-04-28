«Лига Ставок»: фрибет 10 000 рублей. Как получить?

Фрибет в «Лиге Ставок»
Как и в других конторах, фрибет в «Лиге Ставок» — это начисление на бонусный счет игрока суммы (в данном случае — 10 000 рублей), на которую можно делать ставки. В случае успеха выигрыш зачисляется на основной счет, с которого деньги можно вывести себе на карту или делать новые ставки.
Фрибет 10 000 рублей
Акция с бесплатной ставкой номиналом до 10 000 рублей стартовала в «Лиге Ставок» 28 апреля и
Что нужно, чтобы получить фрибет:
- Зарегистрироваться в «Лиге Ставок»
- Указать при регистрации (или сразу после в личном кабинете) промокод
LSS36— без него не сработает
- Пополнить счет и сделать ставку
на любой матч РПЛс коэффициентом от 1.50 (в т.ч. экспрессы, где хотя бы одно из событий — матч РПЛ с коэффициентом от 1.50)
- Матч должен быть из 27-го тура РПЛ (то есть должен закончиться до истечения срока акции — 1 мая 23:59)
Как только такая ставка будет рассчитана, на бонусный счет будет начислен фрибет.
Таким образом, получить 10 000 рублей можно только если и сделать ставку на эту сумму. Соответственно, если первая ставка будет 2000 рублей, то и фрибет будет 2000 рублей.
Отметим, что эта квалификационная ставка на матч РПЛ может как проиграть, так и выиграть — это неважно для получения фрибета. А вот «возврат», «отмена» или «выкуп» — не годятся.
Отыгрыш фрибета
Специального
Как получить выигрыш
Если бесплатная ставка окажется удачной, то на основной счет будет зачислена сумма выигрыша за вычетом суммы фрибета.
Пример: допустим, ваш фрибет составил 3000 рублей, и вы сделали ставку с коэффициентом 2.20. 3000 х 2.20 = 6600. Из 6600 вычитаем сумму фрибета: 6600 — 3000 = 3600. Это те деньги, которыми дальше вы можете распоряжаться по своему усмотрению: вывести на карту или делать новые ставки уже на общих основания без каких-либо дополнительных условий.
Что важно не забыть
- Квалификационная ставка для получения фрибета должна быть на матч РПЛ, который завершится до 1 мая 23:59
- Не забудьте указать промокод
LSS36
- Вам должно быть от 18 лет, паспорт РФ
- При регистрации необходимо указывать свои личные данные, пополнять счет — со своих карты/счета. Несоответствие будет выявлено в процессе идентификации пользователя, учетная запись заблокирована, возможность получения фрибета — аннулирована
- Не забывайте, что ставки — это развлечение. Тратить на них чувствительные для своего бюджета деньги нельзя