«Зимняя серия побед» в «Фонбете»: фрибеты до 10 000 рублей

Фрибеты в «Фонбете»
«Зимняя серия побед»
Чтобы начать участвовать, нужно:
- Зарегистрироваться или авторизоваться
- Нажать на кнопку «Участвовать»
- Делать ставки, подпадающие под условия
Что за условия?
Чтобы ваши ставки отвечали условиям акции, нужно ставить ординары с коэффициентом от 1.80 или экспрессы, каждое событие в котором котируется не ниже, чем 1.30.
При этом общая сумма ставок в день должна быть не менее 500 рублей.
Будут учтены все ставки: выигранные, проигранные, и
За каждую ставку, отвечающую условиям, будут начислять баллы.
Что за баллы?
Сумма баллов зависит от размера ставок за день:
- от 500 до 999 рублей — 80 баллов
- от 1000 до 1499 рублей — 160 баллов
- от 1500 до 1999 рублей — 240 баллов
- от 2000 до 4999 рублей — 320 баллов
- от 5000 до 14 999 рублей — 670 баллов
- от 15 000 рублей — 1700 баллов
Чем больше набрано баллов, тем большая сумма фрибета будет начислена:
- 600 баллов — фрибет 300 рублей
- 1000 баллов — фрибет 500 рублей
- 1900 баллов — фрибет 1000 рублей
- 2500 баллов — фрибет 1500 рублей
- 4800 баллов — фрибет 3000 рублей
- 7000 баллов — фрибет 5000 рублей
- 13 750 баллов — фрибет 10 000 рублей
Как отыграть фрибет
Фрибетом можно воспользоваться 5 дней после получения. Поставить его можно всем номиналом целиком. Если ставка сыграет, из суммы выигрыша будет вычтена сумма самого фрибета.
Пример: вы получили фрибет 1500 рублей. Сделали ставку на событие с коэффициентом 2.50. Ставка сыграла: 1500 х 2.50 = 3750. Из 3750 будет вычтена сумма самого фрибета — 1500. 3750 — 1500 = 2250.
Сроки акции
Акция продлится до 24 января 2022 года. Более подробную информацию читайте на сайте «Фонбета».
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