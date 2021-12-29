«Зимняя серия побед» в «Фонбете»: фрибеты до 10 000 рублей

500 млн. рублей

Букмекерская контора «Фонбет» запустила праздничную акциюв общим призовым фондом. Призы —от 300 до 10 000 рублей. Рассказываем, как их получить.

Фрибеты в «Фонбете»

«Зимняя серия побед» рассчитана на всех игроков : и новых, и тех, кто уже давно играет в «Фонбете».

Чтобы начать участвовать, нужно:

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Делать ставки, подпадающие под условия

Что за условия?

Чтобы ваши ставки отвечали условиям акции, нужно ставить ординары с коэффициентом от 1.80 или экспрессы, каждое событие в котором котируется не ниже, чем 1.30.

При этом общая сумма ставок в день должна быть не менее 500 рублей.

Будут учтены все ставки: выигранные, проигранные, и даже проданные букмекеру .

За каждую ставку, отвечающую условиям, будут начислять баллы.

Что за баллы?

Сумма баллов зависит от размера ставок за день:

от 500 до 999 рублей — 80 баллов



от 1000 до 1499 рублей — 160 баллов



от 1500 до 1999 рублей — 240 баллов



от 2000 до 4999 рублей — 320 баллов



от 5000 до 14 999 рублей — 670 баллов



от 15 000 рублей — 1700 баллов

Чем больше набрано баллов, тем большая сумма фрибета будет начислена:

600 баллов — фрибет 300 рублей



1000 баллов — фрибет 500 рублей



1900 баллов — фрибет 1000 рублей



2500 баллов — фрибет 1500 рублей



4800 баллов — фрибет 3000 рублей



7000 баллов — фрибет 5000 рублей



13 750 баллов — фрибет 10 000 рублей

Как отыграть фрибет

Фрибетом можно воспользоваться 5 дней после получения. Поставить его можно всем номиналом целиком. Если ставка сыграет, из суммы выигрыша будет вычтена сумма самого фрибета.

Пример: вы получили фрибет 1500 рублей. Сделали ставку на событие с коэффициентом 2.50. Ставка сыграла: 1500 х 2.50 = 3750. Из 3750 будет вычтена сумма самого фрибета — 1500. 3750 — 1500 = 2250.

2250 рублей — это ваша чистая прибыль, которую можно вывести на свою карту или сделать новые ставки на общих основаниях.

Сроки акции

Акция продлится до 24 января 2022 года. Более подробную информацию читайте на сайте «Фонбета».

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