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    BetBoom — новое название «БингоБума»

    Букмекеры BetBoom (Бинго Бум) Бинго Бум
    Букмекерская контора «БингоБум» 31 июля официально объявила о своем скором ребрендинге. Уже 1 августа она начнет работу под новым названием — BetBoom.

    BetBoom
    BetBoom

    Накануне перезапуска в Москве прошла пресс-конференция, посвященная ребрендингу. Новый девиз БК — «Открой игру». Как обещает BetBoom, в основу его работу лягут принципы клиентоориентированности и высокого сервиса, фан, простота и комфорт.

  • Константин Макаров
  • Президент БК BetBoom
  • Ставки на спорт — развлечение, приятный вид досуга, а не способ дополнительного заработка. Заключение пари позволяет сделать процесс просмотра матча любимой команды еще более увлекательным и интересным.

    • Логотип бренда мало отличается от «Бинго Бума» — с небольшими изменениями в тоне сохранены красно-желтые цвета.

    Полное завершение ребрендинга, который обойдется в 200 млн. рублей, планируется к концу сентября 2020 года.

    Константин Макаров во время презентации BetBoom

    Подтолкнуть «Бинго Бум» сменить название могли поправки в законодательство, регулирующие деятельность букмекеров. Теперь принимать ставки можно только на спортивные события. «Бинго Бум» активно занимался ставками на разнообразные лотереи.

    Обзор БК BetBoom уже доступен на LiveSport.Ru и будет пополняться по мере изучения работы обновленного букмекера. 0

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