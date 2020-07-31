BetBoom — новое название «БингоБума»

Накануне перезапуска в Москве прошла пресс-конференция, посвященная ребрендингу. Новый девиз БК — «Открой игру». Как обещает BetBoom, в основу его работу лягут принципы клиентоориентированности и высокого сервиса, фан, простота и комфорт.
Логотип бренда мало отличается от «Бинго Бума» — с небольшими изменениями в тоне сохранены красно-желтые цвета.
Полное завершение ребрендинга, который обойдется в 200 млн. рублей, планируется к концу сентября 2020 года.
Подтолкнуть «Бинго Бум» сменить название могли поправки в законодательство, регулирующие деятельность букмекеров. Теперь принимать ставки можно только на спортивные события. «Бинго Бум» активно занимался ставками на разнообразные лотереи.
Обзор БК BetBoom уже доступен на LiveSport.Ru и будет пополняться по мере изучения работы обновленного букмекера. 0