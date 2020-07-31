BetBoom — новое название «БингоБума»

31 июля официально объявила о своем скором ребрендинге. Уже 1 августа она начнет работу под новым названием — BetBoom

Накануне перезапуска в Москве прошла пресс-конференция, посвященная ребрендингу. Новый девиз БК — «Открой игру». Как обещает BetBoom, в основу его работу лягут принципы клиентоориентированности и высокого сервиса, фан, простота и комфорт.

Константин Макаров Президент БК BetBoom Ставки на спорт — развлечение, приятный вид досуга, а не способ дополнительного заработка. Заключение пари позволяет сделать процесс просмотра матча любимой команды еще более увлекательным и интересным.

Логотип бренда мало отличается от «Бинго Бума» — с небольшими изменениями в тоне сохранены красно-желтые цвета.

Полное завершение ребрендинга, который обойдется в 200 млн. рублей, планируется к концу сентября 2020 года.

Константин Макаров во время презентации BetBoom BetBoom

Подтолкнуть «Бинго Бум» сменить название могли поправки в законодательство, регулирующие деятельность букмекеров. Теперь принимать ставки можно только на спортивные события. «Бинго Бум» активно занимался ставками на разнообразные лотереи.

Обзор БК BetBoom уже доступен на LiveSport.Ru и будет пополняться по мере изучения работы обновленного букмекера. 0