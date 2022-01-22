«Лейкерс» обыграли «Орландо», «Милуоки» победил «Чикаго» благодаря дабл-даблу Янниса

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл на выезде у «Орландо» со счетом 116:105 (24:27, 30:35, 31:16, 31:27).
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 29 очков и сделал 7 подборов. Рассел Уэстбрук к 18 очкам добавил 11 подборов и 7 передач.
Серия поражений «Орландо» составляет уже четыре матча.
LeBron finishing strong 💪— NBA (@NBA) January 22, 2022
He's up to 15 PTS in the first half on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/xrQtz8AT9n
«Милуоки» одержал домашнюю победу над «Чикаго» — 94:90 (24:20, 21:24, 23:25, 26:21.
Форвард хозяев Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. Крис Миддлтон к 16 очкам добавил 10 подборов.
У «Чикаго» выделялись Демар Дерозан (35 очков) и Никола Вучевич (19 + 11 подборов).
«Чикаго» проиграл четыре из пяти последних матчей.
Результаты остальных матчей
«Шарлотт» — «Оклахома-Сити» 121:98 (37:20, 32:32, 24:23, 28:23)
«Филадельфия» — «Лос-Анджелес Клипперс» 101:102 (17:24, 37:16, 26:30, 21:32)
«Бостон» — «Портленд» 105:109 (25:30, 33:24, 24:29, 23:26)
«Атланта» — «Майами» 110:108 (31:30, 29:21, 28:23, 22:34)
«Вашингтон» — «Торонто» 105:109 (30:20, 24:35, 23:36, 28:18)
«Сан-Антонио» — «Бруклин» 102:117 (26:24, 25:26, 23:29, 28:38)
«Денвер» — «Мемфис» 118:122 (28:37, 35:31, 29:30, 26:24)
«Юта» — «Детройт» 111:101 (27:26, 33:26, 27:30, 24:19)
«Голден Стэйт» — «Хьюстон» 105:103 (24:30, 19:24, 33:22, 29:27)
🚨 STEPHEN CURRY CALLS GAME 🚨— NBA (@NBA) January 22, 2022
His #TissotBuzzerBeater lifts the @warriors! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/SCzYCYnKsj