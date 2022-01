«Лейкерс» обыграли «Орландо», «Милуоки» победил «Чикаго» благодаря дабл-даблу Янниса

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл на выезде у «Орландо» со счетом 116:105 (24:27, 30:35, 31:16, 31:27).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 29 очков и сделал 7 подборов. Рассел Уэстбрук к 18 очкам добавил 11 подборов и 7 передач.

Серия поражений «Орландо» составляет уже четыре матча.

LeBron finishing strong 💪

He's up to 15 PTS in the first half on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/xrQtz8AT9n