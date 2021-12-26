«Бруклин» обыграл «Лейкерс», Харден оформил дабл-дабл, «Голден Стэйт» победил «Финикс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Бруклин» одержал выездную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 122:115 (38:23, 28:39, 36:20, 20:33).

Лучшим в составе гостей был Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 36 очков, 10 подборов и 10 передач. Разыгрывающий «Бруклина» Патрик Миллс набрал 34 очка.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 39 очкам добавил 9 подборов и 7 передач. Рассел Уэстбрук собрал коллекцию из 13 очков, 12 подборов и 11 передач.

Для «Лейкерс» это поражение стало пятым кряду.

🎄 @JHarden13's HUGE triple-double in his return lifted the @BrooklynNets to the #NBAXmas win!

36 points

10 rebounds

10 assists

3 blocks pic.twitter.com/BLxv7BG05G — NBA (@NBA) December 26, 2021

«Голден Стэйт» выиграл в гостях у «Финикса» — 116:107 (33:27, 25:35, 26:22, 32:23).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 33 очка и сделал 6 передач. У «Финикса» выделялся Крис Пол, в активе которого 21 очко и 8 передач.

«Голден Стэйт» выиграл восемь из десяти последних матчей.

Stephen Curry dropped a new #NBAXmas day career-high (33 PTS) leading the @warriors to their league-leading 27th win!

33 PTS

6 AST

3 STL pic.twitter.com/HWme4ZbMMC — NBA (@NBA) December 26, 2021

Еще в одном матче «Милуоки» выиграл на своей площадке у «Бостона» — 117:113 (22:35, 25:27, 43:32, 27:19), а «Юта» одержала домашнюю победу над «Далласом» — 120:116 (25:34, 40:29, 25:27, 30:26).