«Бруклин» обыграл «Лейкерс», Харден оформил дабл-дабл, «Голден Стэйт» победил «Финикс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Бруклин» одержал выездную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 122:115 (38:23, 28:39, 36:20, 20:33).

Лучшим в составе гостей был Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 36 очков, 10 подборов и 10 передач. Разыгрывающий «Бруклина» Патрик Миллс набрал 34 очка.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 39 очкам добавил 9 подборов и 7 передач. Рассел Уэстбрук собрал коллекцию из 13 очков, 12 подборов и 11 передач.

Для «Лейкерс» это поражение стало пятым кряду.

