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    «Бруклин» обыграл «Лейкерс», Харден оформил дабл-дабл, «Голден Стэйт» победил «Финикс»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз Милуоки Бакс Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс Юта Джаз Даллас Маверикс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Бруклин» продлил серию поражений «Лейкерс»
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    «Бруклин» продлил серию поражений «Лейкерс»

    «Бруклин» одержал выездную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 122:115 (38:23, 28:39, 36:20, 20:33).

    Лучшим в составе гостей был Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 36 очков, 10 подборов и 10 передач. Разыгрывающий «Бруклина» Патрик Миллс набрал 34 очка.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 39 очкам добавил 9 подборов и 7 передач. Рассел Уэстбрук собрал коллекцию из 13 очков, 12 подборов и 11 передач.

    Для «Лейкерс» это поражение стало пятым кряду.

    «Голден Стэйт» выиграл в гостях у «Финикса» — 116:107 (33:27, 25:35, 26:22, 32:23).

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 33 очка и сделал 6 передач. У «Финикса» выделялся Крис Пол, в активе которого 21 очко и 8 передач.

    «Голден Стэйт» выиграл восемь из десяти последних матчей.

    Еще в одном матче «Милуоки» выиграл на своей площадке у «Бостона» — 117:113 (22:35, 25:27, 43:32, 27:19), а «Юта» одержала домашнюю победу над «Далласом» — 120:116 (25:34, 40:29, 25:27, 30:26).

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