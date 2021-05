«Голден Стэйт» проиграл «Мемфису» и не попал в плей-офф НБА

в овертайме проигралв матче плей-ин НБА со счетом 112:117 OT (29:30, 20:32, 24:16, 26:21, 13:18).

В составе победителей лучшими на площадке были Джа Морант (35 очков), Диллон Брукс (14 очков) и Грейсон Аллен (12 очков).

У «Уорриорз» наиболее результативными в игре стали Стефен Карри (39 очков), Эндрю Уиггинс (22 очка и 10 подборов) и Джордан Пул (19 очков).

Таким образом, «Мемфис» вышел в плей-офф, где в первом раунде сыграет с победителем Западной конференции «Ютой». «Голден Стэйт» завершил сезон.

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» занял восьмое место в Западной конференции, а «Мемфис» — девятое.

🔥 @JaMorant comes up HUGE in the #StateFarmPlayIn to send the @memgrizz to the #NBAPlayoffs!

35 PTS

15 in the 4th and OT

📅: MEM/UTA Sunday, 9:30pm/et, TNT pic.twitter.com/bvbgxPUEMU