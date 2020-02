Разыгрывающий турецкогопризнан MVP января в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира.

Американский баскетболист четыре раза подряд признавался лучшим игроком недели. Это рекорд турнира.

One of the greatest runs by a player in Turkish Airlines EuroLeague history over the past month, which made the three-point ace a slam dunk choice as the competition's MVP for January.

Ladies and gentlemen, @ShaneLarkin_3 from @AnadoluEfesSK 😎⤵️ pic.twitter.com/0uZEYZRDC4