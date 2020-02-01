«Лейкерс» проиграли «Портленду» в первом матче после гибели Коби Брайанта

провели первый матч после гибели легенды клуба

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В домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Портленда» калифорнийцы уступили со счетом 119:127 (36:38, 26:22, 34:43, 23:24).

Самым результативным игроком матча в составе «Портленда» стал Дэмиан Лиллард, собравший дабл-дабл из 48 очков и 10 передач. Еще один дабл-дабл в активе Хассана Уайтсайда — 30 очков и 12 подборов.

В составе «озерников» по дабл-даблу на счету Энтони Дэвиса (37 очков и 15 подборов) и Леброна Джеймса (22 очка и 10 передач).

«Лейкерс» остались на первом месте в таблице Западной конференции, «Портленд» — девятый и продолжает борьбу за плей-офф.

Напомним, экс-лидер «Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе. На борту вместе с баскетболистом находилась его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, никто не выжил. 0