ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Дубль Овечкина и гол Кузнецова, три очка Малкина, шайбы Панарина и Бучневича
  • 09:20
    • Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться осенью 2020 года
  • 09:03
    • Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ
  • 01:51
    • «МЮ» арендовал форварда «Шанхай Шеньхуа»
  • 23:42
    • «Милан» предложил «Локо» 18 миллионов евро за Миранчука, но получил отказ
  • 21:39
    • «Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса»
    Все новости спорта

    «Лейкерс» проиграли «Портленду» в первом матче после гибели Коби Брайанта

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» провели первый матч после гибели легенды клуба Коби Брайанта.

    «Лейкерс» раздали всем болельщикам футболки Брайанта
    «Лейкерс» раздали всем болельщикам футболки Брайанта

    В домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Портленда» калифорнийцы уступили со счетом 119:127 (36:38, 26:22, 34:43, 23:24).

    Самым результативным игроком матча в составе «Портленда» стал Дэмиан Лиллард, собравший дабл-дабл из 48 очков и 10 передач. Еще один дабл-дабл в активе Хассана Уайтсайда — 30 очков и 12 подборов.

    В составе «озерников» по дабл-даблу на счету Энтони Дэвиса (37 очков и 15 подборов) и Леброна Джеймса (22 очка и 10 передач).

    «Лейкерс» остались на первом месте в таблице Западной конференции, «Портленд» — девятый и продолжает борьбу за плей-офф.

    Напомним, экс-лидер «Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе. На борту вместе с баскетболистом находилась его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, никто не выжил. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Ростов»
  • 1.90
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Спартак» с «Ростовом» за домашний разгром?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Реал» продлить черную полосу «Атлетико»?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Как сыграют друг с другом две забивные команды?
  • «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кике Сетьен Футбол Каталонское обновление. Три трансфера для СетьенаТри потенциальных трансфера «Барселоны», которые могут дать старт эпохе Сетьена 30/01/2020 в 22:200
  • 09:50
    • «Лейкерс» проиграли «Портленду» в первом матче после гибели Коби Брайанта
  • 08:07
    • «Торонто» выиграл десятую игру подряд, «Денвер» прервал победную серию «Милуоки»
  • 07:49
    • Стала известна сумма выкупа Смолова
    Доминик Тим Теннис Australian Open. Тим вышел в финал, триумф Младенович и Бабош31 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису прошел второй полуфинал в мужском одиночном разряде, а также состоялся финал в женском парном разряде Вчера в 15:390
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» прервать серию без побед?
  • 5.19
    •
  • 09:34
    • «Олимпиакос» арендовал форварда «Сельты»
  • 07:35
    • «Герта» — лидер по тратам в зимнее трансферное окно
  • 07:19
    • «Бенфика» выиграла 16-й матч подряд в чемпионате Португалии
    Ковальчук помог «Монреалю» победить Хоккей НХЛ. Два очка Гусева, гол КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января Вчера в 09:150
  • 07:04
    • Сын Зидана перешел в «Альмерию»
  • 17:40
    • «Локомотив» объявил состав на сбор в Катаре
  • 17:31
    • Роналду — игрок месяца в Серии А
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Кенин — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фортуна Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •