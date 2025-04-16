Россиянка Анастасия Потапова сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина в этом году еще ни разу не играла на грунте.

При этом белорусская теннисистка выиграла 11 из 12-ти предыдущих матчей.

В марте Соболенко сначала дошла до финала в Индиан-Уэллс, а потом выиграла «тысячник» в Майами.

У Арины был непростой период после Australian Open, но сейчас она снова готова демонстрировать свой лучший теннис.

Прогнозы на теннис

В прошлом сезоне Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Штутгарте, а до этого она три года подряд доходила до финала.

Потапова

Настя третий год подряд прошла в Штутгарте первый раунд.

На этот раз российская теннисистка выиграла в стартовом матче у Клары Таусон — 2:6, 7:6, 6:3.

Во втором сете Потапова спасла матчбол на тай-брейке. По всей видимости, это конкретно деморализовало датчанку, которая в решающей партии отдала четыре гейма на своей подаче.

После победы на февральском турнире в Клуж-Напоке Потапова пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

В Дубае Потапова проиграла во втором круге Даяне Ястремской, в Индиан-Уэллс уступила на этой же стадии Мэдисон Киз, а в Майами потерпела поражение в первом круге от Кимберли Биррелл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.11, победу Потаповой букмекеры предлагают за 6.00.

Прогноз: два года назад Настя проиграла Арине в полуфинале турнира Штутгарте со счетом 1:6, 2:6. Рискнем предположить, что в предстоящей встрече россиянка возьмет больше трех геймов. Все-таки для Соболенко это будет первый матч после смены покрытия, какое-то время на адаптацию ей точно понадобится.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.96.