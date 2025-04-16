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    Сможет ли Потапова удивить Соболенко?

    Соболенко — Потапова. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Штутгарте 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Потапова
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    Арина Соболенко
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина в этом году еще ни разу не играла на грунте.

    При этом белорусская теннисистка выиграла 11 из 12-ти предыдущих матчей.

    В марте Соболенко сначала дошла до финала в Индиан-Уэллс, а потом выиграла «тысячник» в Майами.

    У Арины был непростой период после Australian Open, но сейчас она снова готова демонстрировать свой лучший теннис.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом сезоне Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Штутгарте, а до этого она три года подряд доходила до финала.

    Потапова

    Настя третий год подряд прошла в Штутгарте первый раунд.

    На этот раз российская теннисистка выиграла в стартовом матче у Клары Таусон — 2:6, 7:6, 6:3.

    Во втором сете Потапова спасла матчбол на тай-брейке. По всей видимости, это конкретно деморализовало датчанку, которая в решающей партии отдала четыре гейма на своей подаче.

    После победы на февральском турнире в Клуж-Напоке Потапова пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

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    В Дубае Потапова проиграла во втором круге Даяне Ястремской, в Индиан-Уэллс уступила на этой же стадии Мэдисон Киз, а в Майами потерпела поражение в первом круге от Кимберли Биррелл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.11, победу Потаповой букмекеры предлагают за 6.00.

    Прогноз: два года назад Настя проиграла Арине в полуфинале турнира Штутгарте со счетом 1:6, 2:6. Рискнем предположить, что в предстоящей встрече россиянка возьмет больше трех геймов. Все-таки для Соболенко это будет первый матч после смены покрытия, какое-то время на адаптацию ей точно понадобится.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Соболенко — Потапова?

    Матч Соболенко — Потапова состоится 16 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Соболенко — Потапова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 19,5.

    Какую сделать ставку на матч Соболенко — Потапова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Потапова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Потапова?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.11, победу Потаповой букмекеры предлагают за 6.00.

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    Соболенко — Потапова: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 16.04.202512:00. Сможет ли Потапова удивить Соболенко?
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