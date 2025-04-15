Француз Гаэль Монфис сыграет против канадца Дениса Шаповалова в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Шаповалов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль на прошлой неделе провел два бодрых матча на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В первом француз одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном (4:6, 6:1, 6:1), а во втором проиграл Андрею Рублеву (4:6, 6:7).

В обоих случаях было заметно, что Монфис находится в хорошей физической форме.

Ни для кого не секрет, что с некоторых пор он не очень любит играть на грунте, но сейчас 38-летнего Монфиса точно не стоит недооценивать.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Монфис не смог пройти первый круг только на турнире в Дубае. Во всех остальных случаях он обязательно выигрывал хотя бы один матч.

Шаповалов

Денис начал грунтовую часть сезона с поражения от американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Судя по всему, после турнира в мексиканском Акапулько у канадца начался очередной спад.

Шаповалов выиграл только два из пяти предыдущих матчей.

Скорее всего, Шаповалов немного успокоился после сенсационной победы на февральском «пятисотнике» в Далласе, которая позволила ему вернуться в топ-30.

Ну и нельзя не отметить, что в предыдущих сезонах Денис, как правило, не очень удачно выступал на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.00, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: в прошлом году Гаэль выиграл у Дениса в Роттердаме со счетом 7:6, 7:6. Скорее всего, не менее напряженная будет и предстоящая встреча. Это явно не тот случай, где есть смысл ставить на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.