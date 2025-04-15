ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Абба«Ни о каком кризисе в "Реале" речи быть не может». Лионель Абба — с раскладами на ответные четвертьфиналы ЛЧ Густаво СантосРабота на перспективу. «Краснодар» наращивает атакующий потенциал, заполучив Густаво Сантоса Александр Волкановски против Диего ЛопесаСамый возрастной чемпион в полулегком весе! Волкановски побил Лопеса, установив рекорд
    Все новости спорта

    Монфис дожмет Шаповалова в третьем сете?

    Монфис — Шаповалов. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Мюнхене 15 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Гаэль Монфис Прогнозы на Денис Шаповалов
    Прогноз и ставки на Монфис — Шаповалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против канадца Дениса Шаповалова в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Шаповалов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Монфис

    Гаэль на прошлой неделе провел два бодрых матча на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    В первом француз одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном (4:6, 6:1, 6:1), а во втором проиграл Андрею Рублеву (4:6, 6:7).

    В обоих случаях было заметно, что Монфис находится в хорошей физической форме.

    Ни для кого не секрет, что с некоторых пор он не очень любит играть на грунте, но сейчас 38-летнего Монфиса точно не стоит недооценивать.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Монфис не смог пройти первый круг только на турнире в Дубае. Во всех остальных случаях он обязательно выигрывал хотя бы один матч.

    Шаповалов

    Денис начал грунтовую часть сезона с поражения от американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    Судя по всему, после турнира в мексиканском Акапулько у канадца начался очередной спад.

    Шаповалов выиграл только два из пяти предыдущих матчей.

    Скорее всего, Шаповалов немного успокоился после сенсационной победы на февральском «пятисотнике» в Далласе, которая позволила ему вернуться в топ-30.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Ну и нельзя не отметить, что в предыдущих сезонах Денис, как правило, не очень удачно выступал на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.00, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.81.

    Прогноз: в прошлом году Гаэль выиграл у Дениса в Роттердаме со счетом 7:6, 7:6. Скорее всего, не менее напряженная будет и предстоящая встреча. Это явно не тот случай, где есть смысл ставить на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Монфис — Шаповалов?

    Матч Монфис — Шаповалов состоится 15 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Монфис — Шаповалов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Какую сделать ставку на матч Монфис — Шаповалов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Монфис — Шаповалов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Монфис — Шаповалов?

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.00, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зверев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Йонг — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эюпспор — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Борнмут — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.80
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Халл Сити — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монфис — Шаповалов: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 15.04.202512:00. Монфис дожмет Шаповалова в третьем сете?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры