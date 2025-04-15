Монфис
Гаэль на прошлой неделе провел два бодрых матча на «Мастерсе» в Монте-Карло.
В первом француз одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном (4:6, 6:1, 6:1), а во втором проиграл Андрею Рублеву (4:6, 6:7).
В обоих случаях было заметно, что Монфис находится в хорошей физической форме.
Ни для кого не секрет, что с некоторых пор он не очень любит играть на грунте, но сейчас 38-летнего Монфиса точно не стоит недооценивать.
Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Монфис не смог пройти первый круг только на турнире в Дубае. Во всех остальных случаях он обязательно выигрывал хотя бы один матч.
Шаповалов
Денис начал грунтовую часть сезона с поражения от американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Судя по всему, после турнира в мексиканском Акапулько у канадца начался очередной спад.
Шаповалов выиграл только два из пяти предыдущих матчей.
Скорее всего, Шаповалов немного успокоился после сенсационной победы на февральском «пятисотнике» в Далласе, которая позволила ему вернуться в топ-30.
Ну и нельзя не отметить, что в предыдущих сезонах Денис, как правило, не очень удачно выступал на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.00, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: в прошлом году Гаэль выиграл у Дениса в Роттердаме со счетом 7:6, 7:6. Скорее всего, не менее напряженная будет и предстоящая встреча. Это явно не тот случай, где есть смысл ставить на исход.
- 1.92Алькарас — Куинн: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.92Александрова — Самсонова: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.96Андреева — Костюк: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.