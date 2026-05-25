В матче группы В чемпионата мира сборная Норвегии сыграет против сборной Дании. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 26 мая, начало — в 13:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Норвегия — Дания с коэффициентом для ставки за 2.90.
Норвегия
Турнирная таблица: Сборная Норвегии улучшила положение в группе В чемпионата мира, поднявшись на 2-е место с 13 набранными очками.
Последние матчи: Норвежцы одержали важную победу над чехами в предпоследнем туре группового этапа чемпионата мира (4:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
Состояние команды: На чемпионате мира сборная Норвегии одержала победы над Швецией (3:2), Италией (4:0), Словенией (4:0), но уступила Словакии (1:2) и Канаде (5:6 ОТ).
Дания
Турнирная таблица: Сборная Дании за тур до окончания группового этапа чемпионата мира набрала 5 очков, расположившись на 6-м месте. Однако на выход в плей-офф датчане уже не рассчитывают, так как лишились всех шансов.
Последние матчи: В концовке групповой стадии ЧМ-2026 датчане начали набирать на регулярной основе. Так в рамках 6-го тура скандинавы переиграли аутсайдера — Италию (3:2 Б). В основное время в составе Дании по шайбе забросили Кристиан Вайсе и Миккель Огорд. Победный бросок в серии буллитов забросил Патрик Расселл.
Не сыграют: Из-за травмы груди встречу против итальянцев пропустит Фредерик Дичов.
Состояние команды: В остальных матчах чемпионата мира Дания обыграла Словению (4:0), но проиграла Словакии (1:5), Канаде (1:5), Швеции (2:6), Чехии (1:4).
Статистика для ставок
- Сборная Дании занимает 6-е место в группе В чемпионата мира
- Сборная Норвегии занимает 2-е место в группе В чемпионата мира
- Сборная Дании обыграла Норвегию в товарищеской игре (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Норвегии оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.50, а победа Дании — в 3.90.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.
Прогноз: У сборной Дании есть возможность завершить чемпионат мира на мажорной ноте, датчане знают подход к норвежцам, это показала контрольная игра.
Ставка: Фора Дании (0) с коэффициентом 2.90.
Прогноз: Датчане и норвежцы в среднем за матч забрасывают по три шайбы. Не исключаем, что соперники сыграют по низам в матче 7-го тура чемпионата мира.
Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.82.