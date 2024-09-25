Аллен считает, что победа над Имавовым приблизит его к бою за пояс

Восьмой номер рейтинга среднего дивизиона UFC рассчитывает получить претендентский бой, если пройдетна грядущем турнире в Париже.

«В идеале, если я выйду и побью Имавова, особенно если я прикончу Имавова в течение трех раундов в его родном городе, на глазах у его людей, я думаю, что дивизион будет зачищен. И тогда мне остается только одно: драться за титул. Неважно, кто победит между Уиттакером и Чимаевым, я чувствую, что далее у меня будет бой с Борральо. Он победит любого из них. Так что устроить поединок между нами — это отличный вариант, ведь мы узнаем, кто будет следующим драться за пояс»

Аллен на данный момент идет на серии из семи выигранных поединков кряду. В последнем бою он одолел раздельным решением судей Криса Кертиса.