Чимаев уничтожил Холлэнда, а Диас вырвал победу у Фергюсона в своем последнем бою. Обзор карда UFC 279

11 сентября состоялся турнир UFC 279. В главном бою вечера встречались Тони Фергюсон и Нейт Диас

Результаты боев предварительного карда

1. Дариан Уикс уступил судейским решением Йоану Лайнессу в рамках полусреднего веса

2. Элис Рид по итогам трех раундов одолела Мелиссу Мартинез в рамках женского минимального дивизиона

3. Чэд Анхелигер уступил Хэйли Алатенгу решением судей в легчайшем весе

4. Даниэль Вульф проиграла Норме Дюмонт в женском полулегком весе по итогам трех раундов

5. Джейк Колье проиграл нокаутом Крису Барнетту во втором раунде в рамках тяжелого веса

6. Джейми Пикетт уступил во втором раунде нокаутом Денису Тюлюлину в среднем весе

7. Жаилтон Алмейда в первом раунде одолел сабмишном Антона Туркаля в рамках промежуточного веса между полутяжелой и тяжелой категорией

8. Хаким Доуду судейским решением уступил Джулиану Эросе в полулегком весе

Лучшие моменты UFC 279: Диаз vs Фергюсон

Бои основного карда

Основной кард турнира открывало противостояние в полутяжелом весе между Джонни Уокером и Ионом Куцелабой. Оба бойца подходили к данной встрече на не самой хорошей серии и каждый из них в последнее время терпел много неудач в своих предыдущих поединках.

Джонни не так давно проиграл нокаутом Джамалу Хилу и судейским решением уступил Тиаго Сантосу. Тем не менее, несмотря на 2 поражения кряду, бразилец не выпал из топ-15. Что касается Куцелабы, то он за 5 предыдущих встреч одержал только одну победу.

Однако на протяжении карьеры молдавского бойца нередко спасала хорошая борцовская база и, в связи с этим, в очном противостоянии с Уокером он считался фаворитом. Но на этот раз работа в партере и вовсе сыграла с Куцелабой злую шутку, потому как концу первого раунда Джонни провел сабмишен и победил своего оппонента его же оружием.

Таким образом, бразилец разбавляет череду неудач победой над опытным соперником, который пару лет назад сам находился в рейтинге. И стоит отметить, что успех в данной встрече позволил Уокеру с 13-й позиции подняться на 11-ю строчку.

Джонни Уокер globallookpress.com

Следующий бой проходил с участием двух девушек, которые сражались в рамках промежуточного веса. В этой битве сошлись Ирен Алдана и Мэйси Чиассон, располагающиеся в топ-10 легчайшего дивизиона. Мексиканка в последнее время выступает довольно удачно и она уже не так далеко находится от титульного поединка.

Причем в активе Ирен были бои с серьезными соперницами такими, как Холли Холм и Кетлен Виейра. Что касается Мэйси, то ее уровень оппозиции все же немного проще. Во многом это связано с тем, что Чиассон не обладает внушительной нокаутирующей мощью.

Ирен это знала и поэтому она решила зарубиться со своей соперницей в стойке. Как оказалось, это была хорошая идея, потому что уже во втором раунде мексиканка отправила Чиассон в нокаут. Алдана сделала очередной шаг на пути к поединку за титул и, возможно, в случае еще одного успеха заветный бой с Нунес все же состоится.

Чимаев, Холлэнд и Диас поспособствовали изменениям в расписании

Кевин Холлэнд globallookpress.com

На самом деле, прошедший турнир получился очень уникальным. А все потому, что впервые в истории перед соревнованиями не состоялась пресс-конференция. Здесь стоит выделить трех персонажей, из-за которых и случилась полнейшая неразбериха.

За несколько дней до турнира Хамзат Чимаев, Кевин Холлэнд и Нейт Диас устроили потасовку прямо перед пресс-конференцией. Причем конфликт далее перерос в полномасштабную драку, в которой приняло участие около ста человек. Это происшествие явно сказалось на форме Хамзата Чимаева, который не сумел сделать нужный вес.

На церемонии взвешивания шведский боец показал 81 кг, тогда как лимит полусреднего дивизиона составляет 77,1 кг. Причем сам Чимаев оказался не в состоянии сбросить лишний вес, потому что чуть позднее у него начались судороги.

Но с таким весом Хамзата явно нельзя выпускать против Диаса и Дане Уайту ничего больше не оставалось, как на коротком уведомлении поменять расписание трех финальных поединков основного карда. В итоге получилось так что Хамзат Чимаев вместо Нейта Диаса должен был драться с Кевином Холлэндом.

Ли Джинлиангу вместо Тони Фергюсона в соперники дали Даниэла Родригеса. Главный же бой вечера теперь был с участием «Эль-Кукуя» и Нейта Диаса. Конечно, изменения в расписании вызвали негодования у бойцов, но это были крайне необходимые меры, для того чтобы спасти турнир.

Как раз, смена соперника точно сказалась на Ли Джинлианге, который чувствовал себя не в своей тарелке в поединке с Родригесом. Во многих эпизодах китаец смотрелся явно слабее, чем его соперник и в этой встрече абсолютно закономерным результатом стала победа Даниэла единогласным решением судей.

А вот для Хамзата Чимаева смена соперника и вовсе показалось незаметной. Швед решил исход своего противостояния уже в первом раунде. И, спустя примерно 2 минуты со старта поединка, он задушил Кевина Холлэнда.

UFC 279: Пресс-конференция после турнира | Чимаев, Диаз, Фергюсон

На первый взгляд, может показаться, что у Чимаева вообще не возникло никаких проблем, однако на видеоповторах видно, что третий номера рейтинга полусредневесов довольно сильно выдохся за эти полраунда.

Тем не менее, швед записал в свой актив яркую и досрочную победу, которая в очередной раз показала, что Хамзат является угрозой абсолютно для любого соперника. А в главном бою вечера вместо шведского бойца принял участие Тони Фергюсон, решивший подняться из легкого дивизиона в полусредний вес.

Однако выступление «Эль-Кукуя» во встрече с Диасом заставило задуматься о многом. Тони был крайне неточным и при этом слишком много пропускал. Складывалось впечатление, что Фергюсон работает чуть ли не на максимум своих возможностей, тогда как Нейт был полностью расслаблен.

В итоге в четвертом раунде Тони попался на гильотину и во второй раз подряд он проиграл досрочно. А вот Нейт оставил о себе довольно приятное впечатление. В своем последнем поединке в UFC Диас здорово себя показал.

Нейт выступал в организации Даны Уайта целых 15 лет и теперь пришло время прощаться. Однако на этом карьера американского гангстера не заканчивается и в дальнейших планах у Диаса провести несколько поединков по правилам бокса.